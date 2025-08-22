एशिया कप टी-20 के इतिहास में बने सबसे बड़े टीम स्कोर, जानिए शीर्ष पर कौन 

एशिया कप के टी-20 प्रारूप ने क्रिकेट प्रेमियों को कई बार ऐसा रोमांच दिया है, जब बल्लेबाजों ने गेंदबाजों पर तूफानी हमला बोलते हुए खूब रन बनाए हैं। हालांकि, टी-20 प्रारूप में सिर्फ एक बार ही कोई टीम 200 के आंकड़े को पार कर पाई है। इसके बावजूद चौकों-छक्कों से सजी कई पारियां देखने को मिली है। ऐसे में आइए इस टूर्नामेंट के आगामी संस्करण ( एशिया कप 2025 ) से पहले सबसे बड़े टीम स्कोर पर एक नजर डालते हैं।

#1 भारत (212/2 बनाम अफगानिस्तान) सूची में पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम है। उसने साल 2022 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ दुबई में 212/2 का स्कोर बना दिया था। विराट कोहली ने 61 गेंदों का सामना करते हुए 122 रन बनाए थे। केएल राहुल के बल्ले से 62 रन निकले थे। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 111/8 का स्कोर ही बना पाई थी। भुवनेश्वर कुमार ने सिर्फ 4 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे। भारतीय टीम को 101 रन से जीत मिली थी।

#2 पाकिस्तान (193/2 बनाम हांगकांग) पाकिस्तान क्रिकेट टीम सूची में दूसरे स्थान पर है। उसने साल 2022 में हांगकांग के खिलाफ 193/2 का स्कोर बनाया था। मोहम्मद रिजवान ने 57 गेंदों का सामना करते हुए 78 रन की पारी खेली थी। फखर जमान ने 41 गेंदों में 53 रन बनाए थे। जवाब में हांगकांग की टीम सिर्फ 38 रन पर ऑलआउट हो गई थी। शादाब खान ने 2.4 ओवर में 8 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे। पाकिस्तान को 155 रन से जीत मिली थी।

#3 भारत (192/2 बनाम हांगकांग) तीसरे स्थान पर भी भारतीय टीम है। उसने साल 2022 के टूर्नामेंट में हांगकांग के खिलाफ 192/2 का स्कोर बनाया था। कोहली के बल्ले से 44 गेंदों में 59 रन निकले थे। वहीं, सूर्यकुमार यादव ने सिर्फ 26 गेंदों का सामना करते हुए 68 रन बना दिए थे। उनके बल्ले से 6 चौके और 6 छक्के निकले थे। जवाब में हांगकांग की टीम 152/5 का स्कोर ही बना पाई थी। वह 40 रन से मुकाबला हार गई थी।