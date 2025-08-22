क्या श्रेयस अय्यर बनाए जाएंगे भारतीय वनडे टीम के कप्तान? BCCI सचिव ने बताई सच्चाई

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) ने श्रेयस अय्यर को वनडे प्रारूप में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाए जाने को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि अय्यर को वनडे टीम का अगला कप्तान बनाया जा सकता है। हालांकि, अब BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने साफ कर दिया है कि इस विषय पर किसी स्तर पर कोई बातचीत नहीं हुई है।

बयान BCCI सचिव ने क्या दिया बयान? BCCI सचिव सैकिया ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा, "यह मेरे लिए खबर है। ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है।" उनके इस बयान ने स्पष्ट कर दिया कि अय्यर की कप्तानी पर मीडिया में चल रही अटकलें सिर्फ अफवाह हैं और उनका कोई आधिकारिक आधार नहीं है। इसी तरह चयन बैठक की जानकारी रखने वाले अन्य अधिकारियों ने भी उस रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें भविष्य में अय्यर को वनडे कप्तान बनाए जाने की बात कही गई थी।

अन्य BCCI के अन्य अधिकारी ने भी खारिज की रिपोर्ट एक अन्य BCCI अधिकारी ने कहा है, "उनकी (शुभमन गिल) वनडे क्रिकेट में औसत 59 की है और वह पहले से ही टीम के उपकप्तान हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे हाल ही में टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया हो, जिसने कुछ सफलताएं हासिल की हों और जिसकी उम्र भी अच्छी हो, उसे समय आने पर वनडे क्रिकेट में नेतृत्व नहीं संभालना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता।" उन्होंने कहा, "अय्यर के मामले में सभी रिपोर्ट अफवाह मात्र है।"

शुरुआत कैसे हुई अय्यर को कप्तान बनाए जाने वाली अफवाह की शुरुआत? BCCI ने 19 अगस्त को एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया था, जिसमें गिल को उपकप्तान बनाया गया था, जबकि अय्यर को टीम में न चुने जाने पर क्रिकेट विशेषज्ञों और प्रशंसकों में भारी हंगामा हुआ था। इस बीच, एक प्रमुख हिंदी अखबार ने दावा किया है कि बोर्ड के पास मुंबई के इस बल्लेबाज के लिए बड़ी योजनाएं हैं और उन्हें रोहित शर्मा के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है।