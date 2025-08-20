एशिया कप के टी-20 प्रारूप में सबसे बड़ी साझेदारी करने वाली भारतीय जोड़ियां और उनके आंकड़े 

एशिया कप के टी-20 प्रारूप में भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने कई यादगार साझेदारियां की हैं, जिन्होंने मैच का रुख बदल दिया। कभी सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ शुरुआत दी तो कभी मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को मुश्किल से बाहर निकाला। इन साझेदारियों ने न सिर्फ भारत को जीत दिलाई बल्कि टूर्नामेंट के इतिहास में भी खास जगह बनाई। टूर्नामेंट के आगामी संस्करण से पहले भारत के लिए सबसे बड़ी साझेदारी करने वाली जोड़ियों पर नजर डालते हैं।

#1 केएल राहुल और विराट कोहली (119 रन) पहले स्थान पर केएल राहुल और विराट कोहली की जोड़ी है। ये दोनों खिलाड़ी अभी इस प्रारूप का हिस्सा नहीं हैं। राहुल टीम से बाहर चल रहे हैं और कोहली ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले लिया है। दोनों ने साल 2022 में पहले विकेट के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ 119 रन जोड़े थे। कोहली ने शतकीय पारी (122) खेली थी। राहुल के बल्ले से 62 रन निकले थे। मैच को भारतीय टीम ने 101 रन से जीता था।

#2 सूर्युकमार यादव और विराट कोहली (98* रन) दूसरे स्थान पर कोहली और सूर्यकुमार यादव की जोड़ी है। दोनों ने साल 2022 के एशिया कप में तीसरे विकेट के लिए हांगकांग के खिलाफ नाबाद 98 रन जोड़े थे। सूर्यकुमार ने सिर्फ 26 गेंदों में 68 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 6 चौके और 6 छक्के निकले थे। कोहली ने 44 गेंदों का सामना करते हुए 59 रन बनाए थे। उन्होंने 1 चौका और 3 छक्के लगाए थे। मुकाबले में टीम को 40 रन से जीत मिली थी।

#3 रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव (97 रन) तीसरे स्थान पर रोहित शर्मा और सूर्यकुमार की जोड़ी है। दोनों ने 2022 के एशिया कप में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे विकेट के लिए 97 रन जोड़े थे। रोहित ने 41 गेंदों का सामना करते हुए 72 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 5 चौके और 4 छक्के निकले थे। सूर्यकुमार ने 29 गेंदों का सामना किया था और 34 रन बनाए थे। हालांकि, उस मुकाबले में भारतीय टीम को 6 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी थी।