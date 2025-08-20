एशिया कप के टी-20 प्रारूप में इन भारतीय बल्लेबाजों ने खेली है सबसे बड़ी पारियां 

एशिया कप के टी-20 प्रारूप में भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने कई यादगार पारियां खेली हैं। कभी तूफानी अंदाज में चौकों-छक्कों की बरसात हुई तो कभी दबाव भरे मौकों पर धैर्य और कौशल का कमाल देखने को मिला। इन पारियों ने न सिर्फ मैच का रुख बदला, बल्कि टूर्नामेंट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गईं। आइए इस टूर्नामेंट के आगामी संस्करण से पहले भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 विराट कोहली (122* रन) एशिया कप के टी-20 प्रारूप में भारत के लिए एकमात्र शतकीय पारी विराट कोहली ने खेली है। उन्होंने साल 2022 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ ताबड़तोड़ 122* रन बनाए थे। इस खिलाड़ी ने 61 गेदों का सामना करते हुए ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 12 चौके और 6 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 200 की रही थी। भारतीय टीम के 212/2 रन के जवाब में अफगानिस्तान की टीम 111/8 का स्कोर ही बना पाई थी।

#2 रोहित शर्मा (83 रन) रोहित शर्मा सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2016 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ मीरपुर में 83 रन बनाए थे। इस खिलाड़ी ने 55 गेंदों का सामना करते हुए ये धमाकेदार पारी खेली थी। उनके बल्ले से 7 चौके और 3 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 150.90 की रही थी। रोहित की पारी की मदद से भारत ने पहली पारी में 166/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में बांग्लादेश 121/7 का स्कोर ही बना पाई थी।

#3 रोहित शर्मा (72 रन) इस सूची में तीसरे स्थान पर भी रोहित ही हैं। उन्होंने साल 2022 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ दुबई में 72 रन की शानदार पारी खेली थी। उन्होंने सिर्फ 41 गेंदों का सामना करते हुए ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 5 चौके और 4 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 175.60 की रही थी। इस शानदार पारी के बावजूद उस मैच में भारतीय टी को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।