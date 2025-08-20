एशिया कप 2025 के लिए भारत की टीम, शेड्यूल, इतिहास और अन्य प्रमुख जानकारी 

एशिया कप का अगला संस्करण टी-20 प्रारूप में 9 सितंबर से खेला जाएगा, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव करेंगे। भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को उपकप्तान की जिम्मेदारी सौपीं गई है। UAE में होने वाले आगामी संस्करण के लिए भारतीय टीम खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। इस बीच टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम, शेड्यूल, इतिहास और अन्य प्रमुख जानकारी पर एक नजर डालते हैं।

शेड्यूल ग्रुप-A में मौजूद है भारतीय टीम भारतीय टीम ग्रुप-A में पाकिस्तान, ओमान और UAE के साथ मौजूद है। सूर्यकुमार के नेतृत्व वाली टीम 10 सितंबर को UAE के खिलाफ मैच से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इसके बाद 14 सितंबर को भारतीय टीम के सामने सलमान आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम होगी। आखिर में 19 सितंबर को ओमान के विरुद्ध भारतीय टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष-2 टीमें अगले चरण में प्रवेश करेंगी।

भारत भारत ने 1 बार जीता है टी-20 प्रारूप में एशिया कप अब तक 2 एशिया कप टी-20 प्रारूप में खेले गए हैं, जिसमें से 1 में भारतीय टीम विजेता बनी थी। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2016 में खेले एशिया कप को भारत ने जीता था। खिताबी मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया था। इसके बाद 2022 में रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलते हुए भारतीय टीम सुपर-4 चरण से भी आगे नहीं बढ़ सकी थी।

जानकारी भारत ने जीते हैं कुल 8 एशिया कप खिताब एशिया कप इतिहास की सबसे सफल टीम भारत ने कुल 8 खिताब जीते हैं। 2016 में टी-20 प्रारूप के अलावा 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2018, और 2023 में वनडे प्रारूप में भारतीय टीम विजेता बनी थी।

बल्लेबाज इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सर्वाधिक रन विराट कोहली टी-20 प्रारूप में हुए एशिया कप में सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 9 पारियों में 85.80 की औसत और 132.00 की स्ट्राइक रेट के साथ 429 रन बनाए हैं। उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाए थे। रोहित शर्मा ने 9 पारियों में 30.11 की औसत और 141.14 की स्ट्राइक रेट से 271 रन बनाए थे, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल थे। सूर्यकुमार ने 5 पारियों में 34.75 की औसत से 139 रन बनाए थे।