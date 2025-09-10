एशिया कप 2025: कुलदीप यादव ने UAE के खिलाफ लिए 4 विकेट, जानिए उनके आंकड़े 

एशिया कप 2025 के दूसरे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के कुलदीप यादव ने UAE क्रिकेट टीम के विरुद्ध उम्दा गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए उन्होंने अपने एक ओवर में ही 3 विकेट लेते हुए विपक्षी बल्लेबाजी क्रम को संकट में डाल दिया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में कुलदीप की बेहतरीन गेंदबाजी चलते ही UAE की टीम सिर्फ 57 रन पर सिमट गई। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

गेंदबाजी बेहतरीन रही कुलदीप की गेंदबाजी कुलदीप ने अपने पहले ओवर में बिना कोई विकेट लिए 4 रन दिए। इस चाइनामैन गेंदबाज ने पारी के 9वें और अपने दूसरे ओवर में 3 विकेट चटकाए। उन्होंने पहली गेंद पर राहुल चोपड़ा को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद उन्होंने विपक्षी कप्तान मुहम्मद वसीम को चौथी गेंद पर और हर्षित कौशिक को छठी गेंद पर आउट किया। उन्होंने 2.1 ओवर में 7 रन देते हुए 4 विकेट लिए।

प्रदर्शन कुलदीप ने एशिया कप टी-20 में किया दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कुलदीप अब एशिया कप टी-20 में किसी एक मैच में दूसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी बन गए। इस टूर्नामेंट में एक मैच में उनसे बेहतर प्रदर्शन सिर्फ भुवनेश्वर कुमार (5/4 बनाम अफगानिस्तान, 2022) ने किया है। इस मामले में कुलदीप ने पाकिस्तान के शादाब खान को पीछे छोड़ा। बता दें कि पाकिस्तानी लेग स्पिनर शादाब ने हांगकांग के खिलाफ 2022 में 8 रन देते हुए 4 विकेट चटकाए थे।

आंकड़े शानदार रहा है कुलदीप का करियर कुलदीप ने 2017 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक 41 मैच खेले हैं, जिसकी 40 पारियों में 13.4 की औसत के साथ कुल 73 विकेट लिए। इस बीच उन्होंने 2 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। कुलदीप ने विकेटों के मामले में पूर्व भारतीय दिग्गज रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़ा। बता दें कि अश्विन ने 72 विकेट लिए थे।