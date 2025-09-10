एशिया कप 2025: भारत के खिलाफ UAE की पारी 57 पर सिमटी, बनाया अपना न्यूनतम स्कोर

एशिया कप 2025 के दूसरे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए UAE क्रिकेट टीम सिर्फ 57 रन पर ही सिमट गई। यह UAE के टी-20 अंतरराष्ट्रीय में न्यूनतम स्कोर है। भारतीय गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बीच UAE की टीम सिर्फ 13.1 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाई। भारत से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 4 और शिवम दुबे ने 3 विकेट लिए। आइए UAE की पारी के बारे में जानते हैं।

बल्लेबाजी ऐसी रही UAE की बल्लेबाजी टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी UAE को अलीशान शराफू के रूप में पहला झटका लगा। दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज 17 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, कप्तान मुहम्मद वसीम 22 गेंदों में 19 रन बनाए। इनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सका। पावरप्ले के बाद 41/2 का स्कोर बनाने वाली UAE का बल्लेबाजी क्रम भारतीय गेंदबाजों के सामने ढह गया।

रिकॉर्ड UAE ने बनाया अपना न्यूनतम स्कोर इस बेहद खराब पारी के साथ ही UAE के नाम पर एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। यह UAE की टीम का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का न्यूनतम स्कोर दर्ज हो गया। इससे पहले UAE की टीम का सबसे कम स्कोर 62 रन था, जो स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 2024 में आया था। बता दें कि इस सूची में UAE का तीसरा सबसे कम स्कोर 73 रन है।

एशिया कप UAE ने एशिया कप इतिहास का दूसरा सबसे कम स्कोर बनाया UAE की टीम ने एशिया कप टूर्नामेंट के इतिहास में दूसरा सबसे कम स्कोर दर्ज किया। बता दें कि इस टूर्नामेंट में न्यूनतम स्कोर का रिकॉर्ड फिलहाल हांगकांग क्रिकेट टीम के खिलाफ दर्ज है। एशिया कप 2022 में हांगकांग की टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैच में सिर्फ 38 रन पर ढेर हुई थी। इस सूची में तीसरे पायदान पर फिर से UAE है, जो 2016 में भारत के खिलाफ सिर्फ 81/9 का स्कोर ही बना सकी थी।