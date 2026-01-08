ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी टेस्ट में इंग्लैंड को हराया, एशेज सीरीज 2025-26 को 4-1 से जीता
क्या है खबर?
एशेज सीरीज 2025-26 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने 5वें और आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 5 विकेट से हराया। सिडनी टेस्ट में जीत के लिए मिले 160 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मार्नस लाबुशेन के 37 रनों की बदौलत हासिल किया। इसके साथ ही कंगारू टीम ने इस प्रतिष्ठित सीरीज को 4-1 से अपने नाम किया। आइए इस मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती ऑस्ट्रेलियाई टीम
इंग्लैंड ने पहली पारी में जो रूट के शतक (160) की मदद से सभी विकेट खोकर 384 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड (163) और स्टीव स्मिथ (138) के शतकों की बदौलत 567 रन बनाते हुए बढ़त हासिल की। पहली पारी के आधार पर पिछड़ने वाली इंग्लिश टीम ने दूसरी पारी में जैकब बेथेल (154) के शतक की मदद से 342 रन बनाए। आखिर में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया।
शतक
रूट ने शतकों के मामले में रिकी पोंटिंग की बराबरी की
रूट ने 160 और 6 रन के स्कोर किए। रूट ने शतकों के मामले में रिकी पोंटिंग की बराबरी की। बता दें कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पोंटिंग ने 168 टेस्ट में 41 शतकों की मदद से 13,378 रन बनाए थे। रूट अब टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में संयुक्त रूप से तीसरे सर्वाधिक शतक (41) वाले बल्लेबाज बने। टेस्ट में उनसे ज्यादा शतक सिर्फ भारत के सचिन तेंदुलकर (51) और दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस (45) ने लगाए हुए हैं।
अन्य रिकॉर्ड्स
इस सूची में शुमार हुए रूट
रूट 21वीं सदी में एक एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए कम से कम 2 शतक लगाने वाले चौथे इंग्लिश बल्लेबाज बने। बता दें कि पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने 2002-03 में 3 शतक लगाए थे। इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक ने 2010-11 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 शतक अपने नाम किए थे। जोनाथन ट्रॉट ने 2010-11 में ऑस्ट्रेलिया में खेली गई एशेज सीरीज में 2 शतक जड़े थे।
ट्रेविस हेड
ट्रेविस हेड ने लगाया बड़ा शतक
हेड ने पहली पारी में 163 रन बनाए। यह उनके टेस्ट करियर का कुल 12वां और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 5वां टेस्ट शतक साबित हुआ। वह दूसरी पारी में 29 रन बनाकर आउट हुए। हेड ने एशेज सीरीज 2025-26 में 5 मैचों की 10 पारियों में 62.90 की औसत से 629 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 3 शतक भी लगाए है। उनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज 500 रन भी नहीं बना सका।
हेड
इस विशेष सूची में शामिल हुए हेड
क्रिकइंफो के अनुसार, हेड 21वीं सदी की शुरुआत से एशेज सीरीज में 600 से ज्यादा रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बने। उनसे पहले स्टीव स्मिथ, एलिस्टर कुक और माइकल वॉन ऐसा कर चुके थे। स्मिथ ने 2 बार 2019 में 774 रन और 2017-18 में 687 रन बनाए थे। कुक ने 2010-11 में 766 रन अपने नाम किए थे। वॉन ने 2002-03 में 633 रन बनाए थे।
स्मिथ
स्टीव स्मिथ ने पहली पारी में लगाया शतक
स्मिथ ने अपने टेस्ट करियर का 37वां शतक लगाया। स्मिथ ने टेस्ट शतकों के मामले में भारतीय दिग्गज राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ा। बता दें कि द्रविड़ ने 36 शतकों की मदद से 13,288 रन बनाए थे। स्मिथ अब टेस्ट क्रिकेट में छठे सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। बता दें कि सर्वाधिक शतक तेंदुलकर (51) ने लगाए थे। उनके बाद कैलिस (45), पोंटिंग (41), रूट (41) और कुमार संगाकारा (38) हैं।
आंकड़े
एशेज में दूसरे सर्वाधिक रन और शतक वाले बल्लेबाज बने स्मिथ
यह एशेज सीरीज के इतिहास में स्मिथ का कुल 13वां शतक रहा। उन्होंने इस प्रतिष्ठित सीरीज में शतकों के मामले में जैक हॉब्स (12 शतक) को पीछे छोड़ा। अब एशेज में स्मिथ से ज्यादा शतक सिर्फ डॉन ब्रैडमैन (19) ने लगाए हुए हैं। इस शतकीय पारी के दौरान स्मिथ एशेज में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने हैं। उन्होंने हॉब्स (3,636) को पीछे छोड़ा। अब इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में स्मिथ से ज्यादा रन सिर्फ ब्रैडमैन (5,028) के हैं।
जैकब बेथेल
जैकब बेथेल ने दूसरी पारी में जड़ा शतक
इंग्लैंड ने जब अपनी दूसरी पारी में 85 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया था, तब बेथेल क्रीज पर आए। इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने बल्लेबाजी के लिए अच्छी नजर आ रही पिच पर 87 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने मैच के चौथे दिन के आखिरी सत्र के दौरान अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 265 गेंदों में 15 चौकों की मदद से 154 रन बनाकर आउट हुए।
कैरी
एक टेस्ट सीरीज में 300+ रन और 25+ शिकार करने वाले विकेटकीपर बने कैरी
कैरी ने एशेज 2025-26 में बल्लेबाजी में 8 पारियों में 46.14 की औसत के साथ 323 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए। दूसरी तरफ विकेटकीपिंग करते हुए उन्होंने 28 शिकार किए। वह एक टेस्ट सीरीज में 300+ रन बनाने के साथ-साथ 25+ शिकार करने वाले सिर्फ दूसरे विकेटकीपर बने। उनसे पहले एडम गिलक्रिस्ट 2001 में (340, 26) और 2002-03 में (333, 25) ऐसा कर चुके हैं।