राजस्थान: भाजपा के पूर्व सांसद ने नाम पूछकर मुस्लिमों से कंबल छीना, कार्यक्रम से भगाया

राजस्थान में भाजपा के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने महिलाओं को कंबल वितरित किया

लेखन गजेंद्र
Feb 23, 2026
11:18 am
क्या है खबर?

राजस्थान के टोंक जिले में जरूरतमंदों को कंबल बांटते समय भी भाजपा के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने हिंदू-मुस्लिमों में भेदभाव किया, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि जौनपुरिया कुछ महिलाओं को कंबल बांटते समय एक महिला का नाम पूछते हैं और मुस्लिम नाम सुनाई पड़ते ही वे कंबल छीनने को कहते हैं और महिला को जाने को कहते हैं। कंबल वितरण कार्यक्रम 22 फरवरी को निवाई तहसील के करेड़ा गांव में हुआ था।

बयान

गाली देने वालों को कंबल पाने का कोई हक नहीं- जौनपुरिया

वीडियो में दिख रहा है कि जौनपुरिया मुस्लिम महिला से कंबल वापस लेने की बात कहते दिख रहे हैं। वह बोल रहे हैं, "जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, उन्हें कंबल पाने का कोई अधिकार नहीं है। चाहे कोई बुरा मानो या भला मानो। आपको यहां बैठा दिया गया है, लेकिन आप लोग हट जाओ।" इस दौरान कुछ महिलाओं से कंबल वापस ले लिया गया। इसका मौके पर विरोध भी हुआ, लेकिन जौनपुरिया कार में निकल गए।

विरोध

कांग्रेस ने जौनपुरिया के आचरण को शर्मनाक बताया

कांग्रेस नेता और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने टोंक-सवाईमाधोपुर के पूर्व भाजपा सांसद जौनपुरिया के आचरण को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि सांसद जैसे पद पर रह चुके हैं और अगर वे ऐसी हरकत करते हैं तो यह बिल्कुल निंदनीय है। वहीं, जौनपुरिया का कहना है कि यह सरकारी योजना का नहीं बल्कि उनका निजी कार्यक्रम था और उन्होंने किसी से भेदभाव नहीं किया है। कार्यक्रम पूरी तरह व्यक्तिगत स्तर पर आयोजित था।

