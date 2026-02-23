राजस्थान में भाजपा के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने महिलाओं को कंबल वितरित किया

राजस्थान: भाजपा के पूर्व सांसद ने नाम पूछकर मुस्लिमों से कंबल छीना, कार्यक्रम से भगाया

लेखन गजेंद्र 11:18 am Feb 23, 202611:18 am

क्या है खबर?

राजस्थान के टोंक जिले में जरूरतमंदों को कंबल बांटते समय भी भाजपा के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने हिंदू-मुस्लिमों में भेदभाव किया, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि जौनपुरिया कुछ महिलाओं को कंबल बांटते समय एक महिला का नाम पूछते हैं और मुस्लिम नाम सुनाई पड़ते ही वे कंबल छीनने को कहते हैं और महिला को जाने को कहते हैं। कंबल वितरण कार्यक्रम 22 फरवरी को निवाई तहसील के करेड़ा गांव में हुआ था।