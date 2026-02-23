राजस्थान: भाजपा के पूर्व सांसद ने नाम पूछकर मुस्लिमों से कंबल छीना, कार्यक्रम से भगाया
क्या है खबर?
राजस्थान के टोंक जिले में जरूरतमंदों को कंबल बांटते समय भी भाजपा के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने हिंदू-मुस्लिमों में भेदभाव किया, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि जौनपुरिया कुछ महिलाओं को कंबल बांटते समय एक महिला का नाम पूछते हैं और मुस्लिम नाम सुनाई पड़ते ही वे कंबल छीनने को कहते हैं और महिला को जाने को कहते हैं। कंबल वितरण कार्यक्रम 22 फरवरी को निवाई तहसील के करेड़ा गांव में हुआ था।
बयान
गाली देने वालों को कंबल पाने का कोई हक नहीं- जौनपुरिया
वीडियो में दिख रहा है कि जौनपुरिया मुस्लिम महिला से कंबल वापस लेने की बात कहते दिख रहे हैं। वह बोल रहे हैं, "जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, उन्हें कंबल पाने का कोई अधिकार नहीं है। चाहे कोई बुरा मानो या भला मानो। आपको यहां बैठा दिया गया है, लेकिन आप लोग हट जाओ।" इस दौरान कुछ महिलाओं से कंबल वापस ले लिया गया। इसका मौके पर विरोध भी हुआ, लेकिन जौनपुरिया कार में निकल गए।
ट्विटर पोस्ट
घटना का वीडियो
ये शर्मनाक वीडियो आया है राजस्थान से— Umashankar Singh उमाशंकर सिंह (@umashankarsingh) February 22, 2026
जो टोंक-सवाईमाधोपुर से बीजेपी के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ग़रीबों में कंबल बांट रहे थे। लेकिन जैसे ही कुछ मुस्लिम महिलाओं को देखा उनको वहाँ से हट जाने को कहा। यहाँ तक कि दिए गए कंबल वापस ले लिए गए।
उनके चलते चलते कुछ लोगों ने सवाल… pic.twitter.com/nUKk9Duc39
विरोध
कांग्रेस ने जौनपुरिया के आचरण को शर्मनाक बताया
कांग्रेस नेता और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने टोंक-सवाईमाधोपुर के पूर्व भाजपा सांसद जौनपुरिया के आचरण को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि सांसद जैसे पद पर रह चुके हैं और अगर वे ऐसी हरकत करते हैं तो यह बिल्कुल निंदनीय है। वहीं, जौनपुरिया का कहना है कि यह सरकारी योजना का नहीं बल्कि उनका निजी कार्यक्रम था और उन्होंने किसी से भेदभाव नहीं किया है। कार्यक्रम पूरी तरह व्यक्तिगत स्तर पर आयोजित था।