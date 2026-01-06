LOADING...
एशेज सीरीज 2025-26: स्टीव स्मिथ ने लगाया अपना 37वां टेस्ट शतक, राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ा
स्टीव स्मिथ ने खेली उम्दा पारी (तस्वीर: एक्स/@ICC)

लेखन अंकित पसबोला
Jan 06, 2026
11:29 am
क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ एशेज सीरीज 2025-26 के सिडनी टेस्ट में शतक लगाया। यह उनके टेस्ट करियर का 37वां शतक साबित हुआ। इसके साथ-साथ एशेज सीरीज के इतिहास में उनके बल्ले से निकलने वाली 13वीं शतकीय पारी रही। उनकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी के आधार पर बढ़त हासिल की। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी 

शानदार रही स्मिथ की पारी 

सिडनी टेस्ट में जब ऑस्ट्रेलिया ने 234 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब स्मिथ क्रीज पर आए। उन्होंने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 54 रन जोड़े। हेड 163 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद उन्होंने उस्मान ख्वाजा (17) और कैमरून ग्रीन (37) के साथ भी अर्धशतकीय साझेदारियां निभाई। तीसरे दिन के तीसरे सत्र के दौरान स्मिथ ने अपनी पारी को शतक में तब्दील किया।

आंकड़े 

स्मिथ ने टेस्ट शतकों के मामले में द्रविड़ को पीछे छोड़ा 

स्मिथ ने टेस्ट शतकों के मामले में भारतीय दिग्गज राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ा। बता दें कि द्रविड़ ने 36 शतकों की मदद से 13,288 रन बनाए थे। स्मिथ अब टेस्ट क्रिकेट में छठे सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। बता दें कि सर्वाधिक शतक सचिन तेंदुलकर (51) ने लगाए थे। उनके बाद जैक्स कैलिस (45), रिकी पोंटिंग (45), जो रूट (41) और कुमार संगाकारा (38) हैं।

एशेज 

एशेज में दूसरे सर्वाधिक रन और शतक वाले बल्लेबाज बने स्मिथ 

यह एशेज सीरीज के इतिहास में स्मिथ का कुल 13वां शतक रहा। उन्होंने इस प्रतिष्ठित सीरीज में शतकों के मामले में जैक हॉब्स (12 शतक) को पीछे छोड़ा। अब एशेज में स्मिथ से ज्यादा शतक सिर्फ डॉन ब्रैडमैन (19) ने लगाए हुए हैं। इस शतकीय पारी के दौरान स्मिथ एशेज में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने हैं। उन्होंने हॉब्स (3,636) को पीछे छोड़ा। अब इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में स्मिथ से ज्यादा रन सिर्फ ब्रैडमैन (5,028) के हैं।

करियर 

शानदार रहा है स्मिथ एक टेस्ट करियर 

स्मिथ ने अपने टेस्ट करियर का आगाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ 2010 में किया था। वह अब तक 123 मैचों की 219 पारियों में लगभग 55 की औसत से 10700 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 37 शतक और 44 अर्धशतक भी लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 239 रन का रहा है। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड के खिलाफ ही बनाए हैं।

