IDFC फर्स्ट बैंक में घोटाले के खुलासे के बाद शेयरों में गिरावट दर्ज हुई है

IDFC फर्स्ट बैंक के शेयरों में 20 फीसदी की भारी गिरावट, जानिए क्या रही वजह

क्या है खबर?

IDFC फर्स्ट बैंक के शेयरों में सोमवार (23 फरवरी) कई ब्लॉक डील हुई। इसके बाद शेयर में 20 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई, जो 6 साल (मार्च, 2020) बाद एक दिन में सबसे बड़ी है। आंकड़ों के अनुसार, ब्लॉक डील में लगभग 20 करोड़ शेयरों का लेन-देन हुआ, जिनका मूल्य करीब 1,390 करोड़ रुपये है। यह गिरावट रविवार को बैंक की ओर से उसकी चंड़ीगढ़ शाखा में हुए 590 करोड़ रुपये के घोटाले के खुलासे के बाद आई है।