रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा भव्य शादी के लिए उदयपुर रवाना, सामने आया वीडियो
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा हवाई अड्‌डे पर दिखे

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा भव्य शादी के लिए उदयपुर रवाना, सामने आया वीडियो

लेखन ज्योति सिंह
Feb 23, 2026
11:18 am
क्या है खबर?

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा लंबे समय से अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चाओं में बने थे। 22 फरवरी को आखिरकार उन्होंने अपनी शादी की पुष्टि कर दी जिसे उन्होंने 'विरोश की शादी' नाम दिया है। अपनी भव्य शादी के लिए रश्मिका और विजय राजस्थान के उदयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें दोनों सितारों को हवाई अड्‌डे पर देखा गया है।

हवाई अड्‌डे पर रश्मिका और विजय दिखे अलग-अलग

सोशल मीडिया पर आए वीडियो में, रश्मिका और विजय को अलग-अलग हवाई अड्‌डे से अंदर जाते हुए देखा गया। इस मौके पर अभिनेता ने लेदर जैकेट के साथ सफेद शर्ट पहन रखी थी, जबकि रश्मिका भी मैचिंग करते हुए ब्लेजर के साथ सफेद शर्ट और सफेद पैंट पहने दिखीं। उन्होंने धूप का चश्मा पहना हुआ था और उनके चेहरे की रौनक देखने लायक थी। दोनों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है।

घोषणा

रश्मिका और विजय ने की आधिकारिक घोषणा

22 फरवरी को रश्मिका और विजय ने पहली बार अपनी शादी का आधिकारिक ऐलान किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'हम इस शादी को 'विरोश की शादी' का नाम देना चाहेंगे, यह नाम रश्मिका और विजय के फैंस ने दिया था। हमारे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम कोई योजना बनाते, इससे पहले कि हम अपने लिए कुछ भी चुनते- आप पहले से ही हमारे साथ थे।' खबरों के मुताबिक, दोनों 26 फरवरी को शादी के बंधन में बधेंगे।

