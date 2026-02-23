रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा भव्य शादी के लिए उदयपुर रवाना, सामने आया वीडियो

वीडियो

हवाई अड्‌डे पर रश्मिका और विजय दिखे अलग-अलग

सोशल मीडिया पर आए वीडियो में, रश्मिका और विजय को अलग-अलग हवाई अड्‌डे से अंदर जाते हुए देखा गया। इस मौके पर अभिनेता ने लेदर जैकेट के साथ सफेद शर्ट पहन रखी थी, जबकि रश्मिका भी मैचिंग करते हुए ब्लेजर के साथ सफेद शर्ट और सफेद पैंट पहने दिखीं। उन्होंने धूप का चश्मा पहना हुआ था और उनके चेहरे की रौनक देखने लायक थी। दोनों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है।