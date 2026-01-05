एशेज सीरीज 2025-26: जो रूट ने अपना 41वां टेस्ट शतक लगाया, रिकी पोंटिंग की बराबरी की

अगली खबर
एशेज सीरीज 2025-26 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ सिडनी टेस्ट में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने शतक लगाया। यह उनके टेस्ट करियर का कुल 41वां और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छठी शतकीय पारी रही। इस बीच उन्होंने हैरी ब्रूक (84) के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए बड़ी शतकीय साझेदारी भी निभाई। आइए रूट की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
रूट ने शतकों के मामले में रिकी पोंटिंग की बराबरी की। बता दें कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पोंटिंग ने 168 टेस्ट में 41 शतकों की मदद से 13,378 रन बनाए थे। रूट अब टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में संयुक्त रूप से तीसरे सर्वाधिक शतक वाले बल्लेबाज बने। टेस्ट में उनसे ज्यादा शतक सिर्फ भारत के सचिन तेंदुलकर (51) और दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस (45) ने लगाए हुए हैं।