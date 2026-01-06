सिडनी टेस्ट: ट्रेविस हेड ने एशेज सीरीज 2025-26 में लगाया अपना तीसरा शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

इस समय खेली जा रही एशेज सीरीज 2025-26 में सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की पहली पारी में ट्रेविस हेड ने शतक लगाया। यह उनके टेस्ट करियर का कुल 12वां और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 5वां टेस्ट शतक साबित हुआ। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने मौजूदा सीरीज में 500 से अधिक रन भी बनाए। आइए हेड की पारी और टेस्ट प्रारूप के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही हेड की पारी इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में जो रूट के शतक (160) की मदद से 384 रन बनाए थे। इसके जवाब में हेड ने जेक वेदरल्ड (21) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 57 रन और मार्नस लाबुशेन (48) के साथ 105 रन की साझेदारी की। दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक हेड 91 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद थे। उन्होंने तीसरे दिन के पहले सत्र के दौरान अपनी पारी को शतक में तब्दील किया।

आंकड़े हेड के टेस्ट करियर पर एक नजर हेड ने साल 2018 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। वह अब तक 65 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 110 पारियों में लगभग 43 की औसत से 4,500 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने 12 शतक और 20 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 175 रन का रहा है। वह पिछले कुछ सालों से टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज साबित हुए हैं।

आंकड़े एशेज सीरीज 2025-26 में 500 से अधिक रन बना चुके हैं हेड हेड ने एशेज सीरीज 2025-26 में 5 मैचों की 9 पारियों में 500 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 3 शतक भी लगाए है। उनके अलावा किस अन्य बल्लेबाज ने इस सीरीज में अब तक 400 रन का आंकड़ा भी नहीं छूआ है। इससे पहले उन्होंने एडिलेड टेस्ट और पर्थ टेस्ट में बड़े शतक लगाए थे। वह इस सीरीज में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी टीम को मैच जितवा रहे हैं।

