एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025: इन बल्लेबाजों ने खेली 150+ रनों की पारियां

भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच खेली गई एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई। शुभमन गिल की कप्तानी वाली युवा टीम ने इंग्लैंड की कठिन चुनौती का डटकर सामना किया। इस 5 मैचों की सीरीज में इकलौता दोहरा शतक देखने को मिले। हालांकि, कुछ बल्लेबाजों ने 150+ रन की पारी खेलीं। आइए उन चुनिंदा बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने इस सीरीज में 150+ रन की पारी खेलीं।

#1 शुभमन गिल (269 और 161 रन, एजबेस्टन टेस्ट) सीरीज के दूसरे एजबेस्टन टेस्ट में कप्तान गिल ने ऐतिहासिक दोहरा शतक (269) लगाया। दूसरे दिन के दूसरे सत्र के दौरान उन्होंने 311 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया। वह 387 गेंदों में 269 रन (चौके- 30, छक्के-3) बनाकर आउट हुए। वह इंग्लैंड में दोहरा शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान बनें। दिलचस्प रूप से उन्होंने दूसरी पारी में 161 रन बनाए और भारत ने वो टेस्ट जीता था।

#2 जेमी स्मिथ (184* रन, एजबेस्टन टेस्ट) जिस मुकाबले में गिल ने दोहरा शतक लगाया, उसी मैच में इंग्लिश विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने अपनी पहली पारी में नाबाद 184 रन बनाए। अपनी इस जोरदार पारी में उन्होंने अपनी पारी में 21 चौके और 4 छक्के लगाए। उन्होंने हैरी ब्रूक (158) के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 303 रन की साझेदारी की। यह अब छठे या उससे निचले क्रम में इंग्लैंड की ओर से तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी बन गई है।

#3 हैरी ब्रूक (158 रन, एजबेस्टन टेस्ट) एजबेस्टन टेस्ट के दौरान ब्रूक ने अपने टेस्ट करियर का 9वां शतक लगाया। वह 234 गेंदों में 17 चौकों और 1 छक्के की मदद से 158 रन बनाकर आकाश दीप की गेंद पर बोल्ड हुए। उनके और स्मिथ के शतकों की बदौलत इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 407 रन बनाए थे। ब्रूक के लिए यह सीरीज शानदार रही थी। उन्होंने 5 मैचों की 9 पारियों में 53.44 की औसत के साथ 481 रन बनाए थे।