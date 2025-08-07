वनडे क्रिकेट: इन खिलाड़ियों ने 39 साल से ज्यादा की उम्र में चटकाए 5 विकेट हॉल

वनडे क्रिकेट में आमतौर पर युवाओं का दबदबा रहता है, लेकिन कुछ अनुभवी खिलाड़ियों ने उम्र को सिर्फ एक संख्या साबित करते हुए गेंदबाजी में ऐसे कारनामे किए हैं जो इतिहास में दर्ज हो गए। खासकर 39 साल की उम्र पार करने के बाद 5 विकेट हॉल लेना एक असाधारण उपलब्धि मानी जाती है। आइए जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने बढ़ती उम्र के बावजूद अपने जज्बे और कौशल से वनडे में 5 विकेट लेकर सबको चौंका दिया।

#1 सुनील धनीराम (39 साल 256 दिन) पहले स्थान पर कनाडा क्रिकेट टीम के पूर्व गेंदबाज सुनील धनीराम हैं। उन्होंने साल 2008 में बरमूडा क्रिकेट टीम के खिलाफ 39 साल और 256 दिन की उम्र में 32 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे। बरमूडा ने पहली पारी में 201/8 रन का स्कोर बनाया था। धनीराम ने 10 ओवर गेंदबाजी की थी और 2 मेडन ओवर भी डाले थे। उनकी इकॉनमी रेट 3.20 की रही थी। इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद कनाडा वह मुकाबला हार गई थी।

#2 इमरान ताहिर (39 साल 190 दिन) दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिन गेंदबाज इमरान ताहिर हैं। उन्होंने 39 साल और 190 दिन की उम्र में जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 विकेट हॉल लिए थे। ये मुकाबला साल 2018 में खेला गया था। ताहिर ने 6 ओवर गेंदबाजी की थी और 1 मेडन ओवर के साथ 24 रन देकर 6 विकेट चटकाए। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 198 रन बनाए थे। इसके बावजूद उसने मुकाबला 120 रन से जीत लिया था।

#3 मोहम्मद नबी (39 साल 71 दिन) अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद नबी तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 39 साल और 71 दिन की उम्र में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 17 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे। ये मुकाबला साल 2024 में खेला गया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 236/9 का स्कोर बनाया था। जवाब में आयरलैंड 119 रन ही बना पाई। नबी ने 3 मेडन ओवर डाले थे और सिर्फ 17 रन खर्च किए थे। उनकी इकॉनमी 1.70 की रही थी।