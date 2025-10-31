बिहार चुनाव: महागठबंधन और NDA ने अपने घोषणा पत्र में क्या-क्या वादे किए हैं?

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें एक करोड़ सरकारी नौकरी और गरीबों के लिए मुफ्त बिजली समेत तमाम वादे किए गए हैं। इससे पहले विपक्षी महागठबंधन भी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुका है, जिसमें युवाओं, महिलाओं समेत कई वर्गों के लिए बड़े-बड़े वादे किए गए हैं। आइए दोनों गठबंधनों की बड़ी घोषणाओं को जानते हैं।

नौकरी दोनों गठबंधनों ने सरकारी नौकरी को लेकर किए बड़े वादे बिहार में रोजगार की कमी के चलते पलायन एक बड़ा मुद्दा है। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों गठबंधनों ने नौकरी से जुड़े बड़े-बड़े वादे किए हैं। NDA ने 1 करोड़ सरकारी नौकरियां देने की बात कही है। वहीं, महागठबंधन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए जिस घर में किसी के पास नौकरी नहीं है, उस घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भारी-भरकम वादा कर दिया है।

युवा युवाओं और रोजगार के लिए किए गए ये वादे महागठबंधन ने 2,000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी, 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त टैबलेट, सभी संविदाकर्मियों को स्थायी करने और प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म शुल्क और यात्रा खर्च माफ करने का ऐलान किया है। वहीं, NDA ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए हर जिले में मेगा कौशल केंद्र, खेल विकास के लिए स्पोर्ट्स सिटी और उत्कृष्टता केंद्र, हर जिले में 10 नए औद्योगिक पार्क और कारखाने, 100 MSME पार्क और 50,000 नए कुटीर उद्योग खोलने का वादा किया है।

गरीब गरीबों के लिए पार्टियों के पिटारे में क्या है? NDA ने हर घर को 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज, हर संभाग में SC छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय, EBC छात्रों के लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता और 50 लाख नए पक्के मकान देने का वादा किया है। महागठबंधन ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गरीब परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर और हर व्यक्ति को 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने की वादा किया है।

NDA NDA ने ये बड़ी घोषणाएं भी कीं किसानों को सालाना 9,000 रुपये का लाभ मिलेगा। 7 एक्सप्रेसवे, 3,600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण और 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा। सीतापुरम को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। न्यू पटना ग्रीनफील्ड सिटी, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण। AI, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश। 5 सालों में बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का संकल्प।