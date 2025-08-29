बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान, रोजगार के लिए महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मदद

ऐलान नीतीश कुमार ने क्या कहा? मुख्यमंत्री नीतीश ने एक्स पर लिखा, 'हमारी सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी है। योजना का मुख्य लक्ष्य सभी परिवारों की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है। आर्थिक सहायता के रूप में सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10 हजार रुपए की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी।'

राशि सितंबर तक मिल जाएगा पैसा मुख्यमंत्री नीतीश ने आगे बताया कि इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। इसमें ग्रामीण विकास विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग का सहयोग रहेगा। उन्होंने कहा कि सितम्बर 2025 से ही महिलाओं के बैंक खाते में पैसा भेजना शुरू कर दिया जाएगा। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 माह के बाद आकलन करते हुए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकतानुसार दी जा सकेगी।

ट्विटर पोस्ट नीतीश कुमार का पूरा पोस्ट हमलोगों ने नवम्बर, 2005 में सरकार बनने के बाद से ही महिला सशक्तीकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल बिहार की प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं बल्कि वे अपने परिवारों की… — Nitish Kumar (@NitishKumar) August 29, 2025