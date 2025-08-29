बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान, रोजगार के लिए महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मदद
क्या है खबर?
बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लोक लुभावन घोषणाएं करने का क्रम जारी है। इसी के तहत शुक्रवार को उनकी कैबिनेट ने महिलाओं के लिए 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' का ऐलान किया है, जिसके तहत महिलाओं को रोजगार के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ सभी परिवारों की एक महिला को मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से उनको 10,000 रुपये की राशि पहली किस्त के रूप में दी जाएगी।
ऐलान
नीतीश कुमार ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री नीतीश ने एक्स पर लिखा, 'हमारी सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी है। योजना का मुख्य लक्ष्य सभी परिवारों की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है। आर्थिक सहायता के रूप में सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10 हजार रुपए की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी।'
राशि
सितंबर तक मिल जाएगा पैसा
मुख्यमंत्री नीतीश ने आगे बताया कि इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। इसमें ग्रामीण विकास विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग का सहयोग रहेगा। उन्होंने कहा कि सितम्बर 2025 से ही महिलाओं के बैंक खाते में पैसा भेजना शुरू कर दिया जाएगा। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 माह के बाद आकलन करते हुए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकतानुसार दी जा सकेगी।
ट्विटर पोस्ट
नीतीश कुमार का पूरा पोस्ट
हमलोगों ने नवम्बर, 2005 में सरकार बनने के बाद से ही महिला सशक्तीकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल बिहार की प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं बल्कि वे अपने परिवारों की…— Nitish Kumar (@NitishKumar) August 29, 2025
चुनाव
नीतीश की अब तक 8 बड़े ऐलान
बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव 2025 होना है। उससे पहले नीतीश ने हर वर्ग के मतदाताओं को लुभाना चाहते हैं। अब तक उन्होंने 9 से अधिक बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए बिना शुल्क आवेदन और उद्यमियों को मुफ्त जमीन देने की घोषणा की थी। बिहार में शिक्षकों की भर्ती में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 1 करोड़ नौकरी का ऐलान भी कर चुके हैं।