मध्य प्रदेश: सतना में क्रेन पर चढ़े भाजपा सांसद, फंसने पर ऑपरेटर को थप्पड़ जड़ा

घटना

नीचे उतरते समय झटका खाकर रुकी थी क्रेन

सरदार पटेल की जयंती पर सतना में अंबेडकर की प्रतिमा के पास 'रन फॉर यूनिटी' कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सांसद अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन पर चढ़े थे। वे नीचे उतर ही रहे थे कि अचानक मशीन जोरदार झटका खाकर हवा में रुक गई, जिससे सांसद कई सेकंड तक वहीं फंसे रहे। जब ऑपरेटर उनकी मदद को पहुंचा तो उन्होंने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आया है।