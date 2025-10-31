LOADING...
मध्य प्रदेश: सतना में क्रेन पर चढ़े भाजपा सांसद, फंसने पर ऑपरेटर को थप्पड़ जड़ा
मध्य प्रदेश में भाजपा सांसद गणेश सिंह ने क्रेन ऑपरेटर को थप्पड़ जड़ा (तस्वीर: एक्स/@GaneshSingh_in)

लेखन गजेंद्र
Oct 31, 2025
05:38 pm
क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के सतना में शुक्रवार को सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब भाजपा सांसद गणेश सिंह एक क्रेन में फंस गए। भाजपा सांसद सिंह सेमरिया चौक पर डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर क्रेन से माल्यार्पण करना चाह रहे थे, लेकिन अचानक उसी में फंस गए। इस दौरान जब क्रेन ऑपरेटर उनकी मदद को उनके पास पहुंचा, तो उन्होंने उसे जोरदार थप्पड़ लगा दिया।

घटना

नीचे उतरते समय झटका खाकर रुकी थी क्रेन

सरदार पटेल की जयंती पर सतना में अंबेडकर की प्रतिमा के पास 'रन फॉर यूनिटी' कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सांसद अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन पर चढ़े थे। वे नीचे उतर ही रहे थे कि अचानक मशीन जोरदार झटका खाकर हवा में रुक गई, जिससे सांसद कई सेकंड तक वहीं फंसे रहे। जब ऑपरेटर उनकी मदद को पहुंचा तो उन्होंने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आया है।

जांच

सांसद प्रतिनिधि ने कहा, हाथ-पैर तोड़ देना चाहिए था

घटना को लेकर सांसद की प्रतिनिधि नीता सोनी ने सोशल मीडिया पर सांसद गणे के हमले का बचाव करते हुए लिखा, 'सांसद ने उन्हें केवल थप्पड़ मारा। उनके हाथ और पैर तोड़ दिए जाने चाहिए थे। अगर वह इतनी ऊंचाई से गिर जाते, तो जिम्मेदारी कौन लेता?' कांग्रेस ने सांसद के थप्पड़ की निंदा करते हुए इसे अहंकार और सत्ता के नशे का प्रदर्शन बताया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरौलिया ने इसे भाजपा का असली चेहरा बताया है।

ट्विटर पोस्ट

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आया