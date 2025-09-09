उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन-सी पार्टी किसके पक्ष में? जानिए पूरा गणित

चुनाव NDA के पास कितनी सीटें? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की संख्या 781 है, जिसमें लोकसभा में 542 (एक रिक्ति सहित) और राज्यसभा में 239 (6 रिक्तियों सहित) सांसद शामिल हैं। चुनाव जीतने के लिए बहुमत का आंकड़ा 391 है। NDA के पास पर्याप्त सांसद है। भाजपा के 336 सांसद (240 लोकसभा और 96 राज्यसभा) को मिलाकर करीब 39 सहयोगी पार्टियों के 422 सांसद हैं। इसमें राज्यसभा के नामित और लोकसभा के कुछ निर्दलीय सांसद भी शामिल हैं।

सीटें INDIA गठबंधन के पास कितनी सीटें हैं? विपक्षी INDIA गठबंधन की प्रमुख पार्टी कांग्रेस के लोकसभा में 99 और राज्यसभा में 27 सांसदों के साथ कुल 126 सांसद हैं। इसके बाद उनकी सहयोगी पार्टी और कुछ निर्दलीय सांसद मिलाकर यह आंकड़ा 324 तक पहुंच रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी के 13 और तृणमूल कांग्रेस के 42 सांसद भी शामिल हैं। इसके बाद भी उनके पास 67 सांसदों की कमी है। गठबंधन को क्रॉस वोटिंग और अन्य तटस्थ पार्टियों के साथ आने से फायदा हो सकता है।

तटस्थ कितनी पार्टियां चुनाव से दूर या तटस्थ? ओडिशा की बीजू जनता दल (BJD), तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने पूरी तरह चुनाव से अलग रहने का फैसला किया है। BJD के पास कुल 8 और BRS के कुल 4 सांसद वोट नहीं करेंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी की YSR कांग्रेस ने सीपी राधाकृष्णन को समर्थन की घोषणा की है। उनके 11 सांसद हैं। असदुद्दीन ओवैसी के 2 सांसद INDIA के साथ हैं। हालांकि, अकाली दल समेत 17 सांसदों की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

जीत INDIA के जीत की क्या संभावना? पिछले 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA की ओर से जगदीप धनखड़ और INDIA की ओर से मार्गरेट अल्वा उम्मीदवार थीं। तब धनखड़ ने 528 वोट और अल्वा को 182 वोट मिले थे, लेकिन इस बार INDIA गठबंधन की स्थिति मजबूत हैं। पिछली बार तृणमूल समेत कई पार्टियों ने अल्वा का समर्थन नहीं किया था। हालांकि, इस बार 67 सांसदों की कमी किसी भी हालत में पूरी होते नजर नहीं आ रही, जिससे INDIA की जीत की संभावना कम है।