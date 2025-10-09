चेन्नई में थलापति विजय के घर को बम से उड़ाने की धमकी, जांच शुरू
क्या है खबर?
तमिलनाडु के करूर में भगदड़ के बाद चिंता में घिरे तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के प्रमुख थलापति विजय को धमकी मिली है। धमकी चेन्नई पुलिस को आपातकालीन 100 नंबर पर कॉल करके दी गई है। धमकी देने वाले अज्ञात बदमाशों ने पुलिस से कहा कि अगर विजय ने भविष्य में कोई सार्वजनिक सभा की तो नीलांगराई स्थित घर को बम से उड़ा दिया जाए। पुलिस ने बताया कि धमकी भरा कॉल कन्याकुमारी से आया है।
धमकी
पुलिस ने सुरक्षा कड़ी की
पुलिस ने कॉल के बाद जांच शुरू कर दी है और धमकी देने वाले का पता लगाया जा रहा है। साथ ही नीलांगराई स्थित विजय के आवास के आसपास भी सुरक्षा कड़ी की गई है। बता दें कि करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की राजनीतिक रैली के दौरान मची भगदड़ में 41 लोगों की जान गई थी, जिसके बाद उनको धमकियां मिल रही हैं। इससे पहले भी उनको धमकी मिल चुकी है।
घटना
पीड़ितों के परिवारों से की बात, सुप्रीम कोर्ट में याचिका
बुधवार को विजय ने करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से वीडियो कॉल पर बात की और उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है। विजय ने परिवार से व्यक्तिगत तौर पर जल्द मिलने का भी वादा किया है। दूसरी तरफ, उनकी TVK पार्टी ने मद्रास हाई कोर्ट द्वारा राज्य के पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में SIT जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने स्वतंत्र जांच की मांग की है।