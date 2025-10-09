थलापति विजय के घर को बम से उड़ाने की धमकी

चेन्नई में थलापति विजय के घर को बम से उड़ाने की धमकी, जांच शुरू

लेखन गजेंद्र 10:38 am Oct 09, 202510:38 am

क्या है खबर?

तमिलनाडु के करूर में भगदड़ के बाद चिंता में घिरे तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के प्रमुख थलापति विजय को धमकी मिली है। धमकी चेन्नई पुलिस को आपातकालीन 100 नंबर पर कॉल करके दी गई है। धमकी देने वाले अज्ञात बदमाशों ने पुलिस से कहा कि अगर विजय ने भविष्य में कोई सार्वजनिक सभा की तो नीलांगराई स्थित घर को बम से उड़ा दिया जाए। पुलिस ने बताया कि धमकी भरा कॉल कन्याकुमारी से आया है।