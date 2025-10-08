बिहार चुनाव: NDA में सीटों पर विवाद; उपेंद्र कुशवाहा ने मांगी 22 सीटें, HAM भी अड़ी
क्या है खबर?
बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है। भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में सीट बंटवारे पर मतभेद सामने आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) ने भाजपा से 20 से 22 सीटों की मांग की है। वहीं, जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (HAM) को कम सीटें मिलीं, तो वे चुनाव नहीं लड़ेंगे।
बयान
मांझी बोले- अगर मांग के मुताबिक सीटें नहीं मिलीं, तो चुनाव नहीं लड़ेंगे
मांझी ने कहा, "हम NDA नेताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हम अपमानित महसूस कर रहे हैं। हमें सम्मानजनक संख्या में सीटें चाहिए, ताकि हमें एक पार्टी के रूप में मान्यता मिले। अगर हमें प्रस्तावित संख्या में सीटें नहीं मिलती हैं, तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम NDA का समर्थन करेंगे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। मैं बस चाहता हूं कि हमारी पार्टी को मान्यता मिले।"
अपमान
अपमान का घूंट कितने दिन सहेंगे- मांझी
मांझी ने कहा, "70 से 80 सीटों पर हमारे पास विकल्प है। हमें नहीं बुलाया गया। ये अपमान का घूंट कितने दिन सहेंगे। NDA का मैंने हर समय साथ दिया है। अब NDA का फर्ज बनता है कि हम अपमानित महसूस ना करें। पिछली बार हमें 7 सीटें मिली थी, स्ट्राइक रेट 60 प्रतिशत था। हम 15 सीट चाहते हैं ताकि 60 प्रतिशत सीट जीतने के बाद हमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल जाएगा।"
RLM
कुशवाहा ने इन सीटों की रखी डिमांड
रिपोर्ट के मुताबिक, कुशवाहा ने NDA को सीटों की मांग वाली सूची भी सौंप दी है। इनमें दिनारा, मधुबनी, महुआ, उजियारपुर, कुर्था सासाराम, ओबरा, सुल्तानगंज, गोह, बाजपट्टी, शेखपुरा समेत करीब 20 सीटों के नाम हैं। इन सभी सीटों पर कुशवाहा समाज के मतदाता निर्णायक भूमिक में है। यही वजह है कि RLM इन क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहती है। हालांकि, अभी तक भाजपा की ओर से इस सूची पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
चुनाव
बिहार में 2 चरणों में होगा मतदान
बिहार की कुल 243 सीटों पर 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नतीजों की घोषणा 14 नवंबर को होगी चुनाव आयोग के मुताबिक, बिहार में कुल 7.42 करोड़ मेतदाता हैं। इनमें से 3.92 करोड़ पुरुष, 3.49 करोड़ और 1,725 मतदाता थर्ड जेंडर के हैं। पिछले चुनावों में NDA ने 125 और महागठबंधन ने 110 सीटें जीती थीं।