थलापति विजय ने करूर भगदड़ पीड़ितों के परिवारों से बात की, जल्द मिलने का किया वादा
क्या है खबर?
तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के प्रमुख थलापति विजय ने मंगलवार को तमिलनाडु के करूर में मची भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों से वीडियो कॉल पर बात की। अभिनेता से नेता बने विजय ने एक-एक कर सभी परिवारों को सांत्वना दी और वादा किया कि वे जल्द आकर उनसे मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ कठिनाईयों के कारण वह उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। इससे पहले विजय ने घटना पर दुख जताते हुए वीडियो संदेश जारी किया था।
याचिका
सुप्रीम कोर्ट में CBI जांच की मांग वाली याचिका स्वीकार
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को करूर भगदड़ की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। याचिका पर सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने भाजपा नेता उमा आनंदन की याचिका पर अनुमति दी है। भाजपा नेता ने मद्रास हाई कोर्ट के CBI जांच से इंकार करने के आदेश को चुनौती दी है।
जानकारी
भगदड़ में गई थी 41 की जान
करूर में 27 सितंबर को विजय की पार्टी TVK की रैली थी, जिसमें 10,000 से अधिक लोग जुटे थे। रैली में अचानक भगदड़ मचने से करीब 41 लोगों की जान चली गई, जिसमें बच्चे-महिलाएं भी शामिल हैं। करीब 51 लोग ICU में भर्ती हैं।
संदेश
विजय ने अपने वीडियो संदेश में क्या कहा था?
करूर हादसे के बाद विजय ने 30 सितंबर को एक्स पर वीडियो जारी कर अपना दुख प्रकट किया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसी दर्दनाक घटना नहीं देखी थी, लेकिन इसका सच जल्द सामने आएगा। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कार्यक्रम में पुलिस से अनुरोध के बाद भी सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया था। उन्होंने सवाल उठाया था कि पिछले 5 जिले में कोई हादसा नहीं हुआ तो करूर में ऐसा क्यों हुआ?