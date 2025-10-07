थलापति विजय ने करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों से बात की

थलापति विजय ने करूर भगदड़ पीड़ितों के परिवारों से बात की, जल्द मिलने का किया वादा

लेखन गजेंद्र 01:21 pm Oct 07, 202501:21 pm

क्या है खबर?

तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के प्रमुख थलापति विजय ने मंगलवार को तमिलनाडु के करूर में मची भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों से वीडियो कॉल पर बात की। अभिनेता से नेता बने विजय ने एक-एक कर सभी परिवारों को सांत्वना दी और वादा किया कि वे जल्द आकर उनसे मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ कठिनाईयों के कारण वह उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। इससे पहले विजय ने घटना पर दुख जताते हुए वीडियो संदेश जारी किया था।