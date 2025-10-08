विजय की TVK ने करूर भगदड़ मामले में SIT जांच को पक्षपातपूर्ण बताया, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

तमिलनाडु के करूर में थलापति विजय की रैली की दौरान मची भगदड़ मामले में तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) ने स्वतंत्र जांच की मांग की है। विजय की पार्टी ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें वरिष्ठ IPS अधिकारी असरा गर्ग की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (SIT) को घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। TVK ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में स्वतंत्र जांच की मांग की है।

याचिका TVK ने SIT जांच को पक्षपातपूर्ण बताया TVK ने याचिका में तर्क दिया कि कोर्ट ने राज्य पुलिस अधिकारियों को शामिल करते हुए SIT का गठन किया है, जबकि मामले में पहले ही पुलिस अधिकारियों की भूमिका और उनकी जांच पर सवाल उठाए गए हैं। पार्टी ने दावा किया कि कोर्ट ने पहले ही पार्टी प्रमुख विजय के मौके से भागने और पार्टी द्वारा कोई पछतावा न दिखाने संबंधी टिप्पणी की थी, जिसने जांच को प्रभावित किया है। उन्होंने कोर्ट द्वारा आदेशित SIT जांच को पक्षपातपूर्ण बताया।

साजिश पार्टी ने भगदड़ को साजिश भी बताया TVK ने याचिका में इस संभावना से भी इंकार नहीं किया कि भगदड़ कुछ उपद्रवियों द्वारा पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा थी। अभिनेता से नेता बने विजय ने मंगलवार को वीडियो कॉल पर करूर भगदड़ के 33 पीड़ित परिवारों से बात की और उनसे जल्द मिलने, बातचीत जारी रखने का आश्वासन दिया। TVK के प्रचार सचिव अरुणराज ने बताया कि आगामी रैली के लिए अनुमति पत्र पुलिस महानिदेशक को ईमेल से भेजा है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी दिया जाएगा।