5 राज्य-केंद्र शासित प्रदेश में SIR की ड्राफ्ट सूची जारी, एक करोड़ से ज्यादा नाम कटे

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में कराए गए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद ड्राफ्ट सूची जारी कर दी है। नई सूची में एक करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। पुरानी मतदाता सूची में इन राज्यों में मतदाताओं की संख्या 13.35 करोड़ थी, जो अब घटकर 12.33 करोड़ हो गई है। ये इन राज्यों के कुल मतदाताओं का 7.6 प्रतिशत है।

राज्य पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा नाम कटे पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 58.20 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। राजस्थान में 41.85 लाख और पुडुचेरी में 85,000 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से गायब हैं। इसके अलावा गोवा में 1.01 लाख और लक्षद्वीप में 1,616 लोगों के नाम कटे हैं। हालांकि, ये ड्राफ्ट मतदाता सूची है। जिन लोगों के नाम कटे हैं, वे फॉर्म-6 भरकर दोबारा अपना नाम जुड़वा सकते हैं। दावा, आपत्ति और सुनवाई की ये प्रक्रिया 15, जनवरी 2026 तक चलेगी।

राजस्थान राजस्थान में 41.85 लाख मतदाताओं के नाम कटे राजस्थान में मतदाता सूची से 41.85 लाख लाख नाम हटा दिए गए हैं। ये राज्य के कुल मतदाताओं का 7.66 प्रतिशत है। इसमें 8.75 लाख मतदाता मृत, 29.6 लाख अन्य जगहों पर चले गए हैं या अनुपस्थित हैं और 3.44 लाख डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। राज्य के 11 लाख लोगों को नोटिस जारी कर दस्तावेज जमा करने को कहा जाएगा। ये वो मतदाता हैं, जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई थी।

बंगाल पश्चिम बंगाल में किस वजह से हटे नाम? पश्चिम बंगाल में जिन 58.20 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, उनमें 24.16 लाख मृत, 19.88 लाख अन्य जगहों पर जाने वाले, 12.20 लाख लापता, 1.38 लाख डुप्लीकेट और 57,604 नाम अन्य कारणों से हटाए गए हैं। सबसे ज्यादा नाम कोलकाता के चौरंगी और कोलकाता पोर्ट विधानसभा से कटे हैं। चौरंगी में 74,553 नाम हटाए गए हैं। यहां से तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नयना बंद्योपाध्याय विधायक हैं। कोलकाता पोर्ट से 63,730 नाम हटाए गए हैं।

गोवा गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप की स्थिति जानिए गोवा में 1 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। इनमें से 25,574 मृत, 29,729 लापता या गैर-मौजूद, 40,469 दूसरी जगह जाने वाले, 1.997 डुप्लीकेट और 2,273 को अन्य कारणों से हटाया गया है। पुडुचेरी में 1.03 लाख से ज्यादा नाम हटे हैं। अब यहां कुल मतदाता 9.18 लाख रह गए हैं। वहीं, लक्षद्वीप में मतदाताओं की संख्या 58,000 से घटकर 56,384 रह गई है। यहां 1,616 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं।