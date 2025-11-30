चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में SIR की समय सीमा बढ़ाई, जानें नई तारीख

नई तारीखें

अब कैसी है नई समयसारिणी?

चुनाव आयोग ने SIR की पूरी प्रक्रिया की तारीख एक हफ्ते आगे बढ़ा दी है। अब एन्यूमरेशन पीरियड यानी घर-घर सत्यापन 11 दिसंबर तक होगा। पहले इसकी आखिरी तारीख 4 दिसंबर थी। वहीं, ड्राफ्ट रोल 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। इसके बाद 16 दिसंबर से 15 जनवरी, 2026 तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। 16 दिसंबर से 7 फरवरी, 2026 तक नोटिस पीरियड भी चलेगा। इस दौरान नोटिस जारी करना, उनकी सुनवाई और सत्यापन करना शामिल होगा।