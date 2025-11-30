चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में SIR की समय सीमा बढ़ाई, जानें नई तारीख
क्या है खबर?
चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया की समयसीमा एक सप्ताह बढ़ा दी है। इन 12 राज्यों में SIR अब 11 दिसंबर तक अपडेट किया जा सकता है। वहीं, ड्राफ्ट रोल 16 दिसंबर को जारी होगा। बता दें कि फिलहाल अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया चल रही है।
नई तारीखें
अब कैसी है नई समयसारिणी?
चुनाव आयोग ने SIR की पूरी प्रक्रिया की तारीख एक हफ्ते आगे बढ़ा दी है। अब एन्यूमरेशन पीरियड यानी घर-घर सत्यापन 11 दिसंबर तक होगा। पहले इसकी आखिरी तारीख 4 दिसंबर थी। वहीं, ड्राफ्ट रोल 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। इसके बाद 16 दिसंबर से 15 जनवरी, 2026 तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। 16 दिसंबर से 7 फरवरी, 2026 तक नोटिस पीरियड भी चलेगा। इस दौरान नोटिस जारी करना, उनकी सुनवाई और सत्यापन करना शामिल होगा।
BLO
दबाव के बीच BLO को मिलेगी राहत
आयोग ने तारीख ऐसे वक्त बढ़ाई है, जब देशभर से SIR की प्रक्रिया में लगे BLO के आत्महत्या करने, हार्ट अटैक आने और काम के भारी दबाव में होने की खबरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 10 से ज्यादा BLO की मौत हो गई है। आज ही उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक BLO ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने सुसाइड नोट में काम का दबाव होने का जिक्र किया है।