राहुल गांधी ने मनरेगा को लेकर निशाना साधा, कहा- मोदी को गांधी और गरीबों से नफरत
क्या है खबर?
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मनरेगा को बदलकर 'जी राम जी' योजना करने के केंद्र सरकार के प्रयास पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि मोदी को महात्मा गांधी के विचारों और गरीबों के अधिकारों से नफरत है। उन्होंने कहा कि नया बिल गांधी के आदर्शों का अपमान है। उन्होंने इसे जन विरोधी बिल बताते हुए गांव की गलियों से लेकर संसद तक विरोध करने की बात कही है।
बयान
प्रधानमंत्री मोदी को हमेशा खटकती रही मनरेगा- राहुल
कांग्रेस नेता राहुल ने एक्स पर लिखा, 'मोदीजी को 2 चीजों से पक्की नफरत है- महात्मा गांधी के विचारों और गरीबों के अधिकारों से। मनरेगा, महात्मा गांधी के ग्राम-स्वराज के सपने का जीवंत रूप है। करोड़ों ग्रामीणों की जिंदगी का सहारा है, जो कोविड में उनका आर्थिक सुरक्षा कवच साबित हुआ। मगर, प्रधानमंत्री मोदी को योजना हमेशा खटकती रही, और पिछले 10 सालों से इसे कमजोर करने की कोशिश करते रहे। आज वो मनरेगा का नामो-निशान मिटाने पर आमादा है।'
निशाना
नया विधेयक ग्रामीण गरीबों की रोजी-रोटी छीनेगा- मोदी
राहुल ने आगे लिखा, 'यह नया बिल महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है। मोदी सरकार ने पहले ही भयंकर बेरोजगारी से भारत के युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया है, और अब ये बिल ग्रामीण गरीबों की सुरक्षित रोजी-रोटी को भी खत्म करने का जरिया है।' उन्होंने लिखा कि मनरेगा में जहां रोजगार का अधिकार, ग्राम पंचायतों को अधिकार और केंद्र के बजट को मंजूरी देती है, वहीं नया बिल ग्राम पंचायत के अधिकारों को खत्म कर देगा।
ट्विटर पोस्ट
राहुल गांधी का पोस्ट
मोदी जी को दो चीज़ों से पक्की नफ़रत है - महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 16, 2025
मनरेगा, महात्मा गांधी के ग्राम-स्वराज के सपने का जीवंत रूप है - करोड़ों ग्रामीणों की ज़िंदगी का सहारा है, जो कोविड काल में उनका आर्थिक सुरक्षा कवच भी साबित हुआ।
मगर, प्रधानमंत्री मोदी…