राहुल गांधी ने मनरेगा को लेकर निशाना साधा, कहा- मोदी को गांधी और गरीबों से नफरत

राहुल गांधी ने मनरेगा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा

लेखन गजेंद्र 06:17 pm Dec 16, 202506:17 pm

क्या है खबर?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मनरेगा को बदलकर 'जी राम जी' योजना करने के केंद्र सरकार के प्रयास पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि मोदी को महात्मा गांधी के विचारों और गरीबों के अधिकारों से नफरत है। उन्होंने कहा कि नया बिल गांधी के आदर्शों का अपमान है। उन्होंने इसे जन विरोधी बिल बताते हुए गांव की गलियों से लेकर संसद तक विरोध करने की बात कही है।