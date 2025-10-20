बिहार: RJD ने 143 उम्मीदवारों की सूची जारी की, कांग्रेस के खिलाफ भी उतारे प्रत्याशी र

LOADING...
बिहार चुनाव के लिए RJD ने 143 उम्मीदवारों की सूची जारी की है

लेखन आबिद खान
Oct 20, 2025
01:07 pm
क्या है खबर?

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपने 143 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। हालांकि, इनमें से ज्यादातर प्रत्याशियों को पहले ही चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया था। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध के बीच पार्टी ने 5 ऐसी सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए हैं, जहां कांग्रेस पहले ही प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। बता दें कि दूसरे चरण के लिए नामांकन के लिए आज आखिरी दिन है।

इन सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ उतारे प्रत्याशी

वैशाली में कांग्रेस प्रत्याशी अजय कुशवाहा और RJD के संजीव कुमार आमने-सामने हैं। लालगंज में कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य कुमार और RJD प्रत्याशी शिवानी शुक्ला एक-दूसरे के खिलाफ उतरे हैं। सिकंदरा में भी कांग्रेस प्रत्याशी विनोद चौधरी और RJD प्रत्याशी उदय नारायण चौधरी आमने-सामने हैं। कहलगांव सीट पर RJD ने रजनीश भारती को टिकट दिया है। यहां से कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा मैदान में हैं। इसी तरह सिकंदरा से कांग्रेस के विनोद चौधरी के सामने RJD उदय नारायण चौधरी हैं। 1

यहां देखें पूरी सूची

बड़े नाम

तेजस्वी यादव राघोपुर, मोकामा से वीणा देवी मैदान में

RJD का मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव वैशाली की राघोपुर सीट से मैदान में हैं। ये उनकी पारंपरिक सीट है। छपरा से खेसारी लाल, वारिसलीगंज से अनीता देवी महतो, इमामगंज से रितु प्रिया चौधरी, रघुनाथपुर से ओसामा शहाब, मोकामा से बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी,गोविंदपुर से पूर्णिमा देवी, रुपौली से बीमा भारती, जमुई से शमशाद आलम, गोह से अमरेंद्र कुशवाह और झाझा से अनुभवी नेता जय प्रकाश यादव को टिकट मिला है।

महिलाएं

24 महिलाओं, 18 मुस्लिमों को मिला टिकट

RJD ने इस बार 24 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। बिहारीगंज, मोउद्दीननगर, मोहनिया, नोखा, चकाई, बनियापुर, रजौली, लालगंज, परसा, पातेपुर, बांकीपुर और गोविंदपुर समेत 24 सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। वहीं, 18 मुस्लिमों को भी टिकट मिला है। रफीगंज से गुलाम शाहिद, नाथनगर से जियाउल हसन, कोचाधामन से मुजाहिद आलम, जोकिहाट से शाहनवाज आलम, बेनीपट्टी से आसिफ अहमद, नरकटिया से शमीम अहमद और बैसी से अब्दुल सुब्हान को टिकट मिला है।