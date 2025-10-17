बिहार चुनाव: महागठबंधन में सीट बंटवारे पर विवाद, VIP 15 सीट और उपमुख्यमंत्री पद पर अड़ी

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। अभी तक महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी (VIP) ने 15 सीटों पर दावा ठोक दिया है और उपमुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग भी कर दी है। इसे लेकर सहमति नहीं बन पा रही है।

सीटें RJD 12 सीटें देने को तैयार पहले कहा जा रहा था कि VIP 60 सीटों की मांग कर रही है। फिर धीरे-धीरे ये आंकड़ा घटकर 40 और फिर 20 हुआ। अब VIP 15 सीटों पर अड़ गई है, लेकिन तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल (RJD) 12 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। VIP अमौर, बथनाहा, गौरा बौराम, अलीनगर, रजौली, भभुआ, केसरिया, झंझारपुर, गोपालपुर, सकरा, नौतन, हरनौत, औराई, नालंदा और छातापुर सहित कुछ और सीटें अपने लिए मांग रही है।

मंथन 2 दिन से चल रहा मंथन तेजस्वी की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने से निराश सहनी ने गठबंधन के अन्य सहयोगियों से समर्थन मांगा। उन्होंने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी, जिसका समय 3 बार बदला गया और आखिर में रद्द कर दी गई। इसके बाद सहनी ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखकर कहा कि वे INDIA गठबंधन की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन पार्टी को सीटें देने का जो वादा किया गया था, वो पूरा नहीं हुआ।

राज्यसभा सहनी को राज्यसभा सीट देने की चर्चाएं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नाराज चल रहे सहनी को एक राज्यसभा और 2 MLC सीट का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा मांगी जा रही 15 सीटें देने की भी चर्चाएं हैं। सहनी दरभंगा की गौड़ा बौराम सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं, भभुआ सीट से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा औराई से भोगेंद्र सहनी, दरभंगा शहरी क्षेत्र से उमेश सहनी और गोपालपुर से प्रेम शंकर यादव मैदान में है।