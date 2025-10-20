प्रधानमंत्री मोदी ने की दिवाली पर स्वेदशी अपनाने की अपील, राहुल गांधी ने भी दी शुभकामनाएं
क्या है खबर?
दिवाली के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई मंत्रियों और नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर हिंदी और अंग्रेजी में लिखा, 'सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का यह पावन पर्व हर किसी के जीवन को सुख-समृद्धि और सौहार्द से आलोकित करे, यही कामना है।' केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों के लिए धन और आरोग्य की प्रार्थना की है।
अपील
प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली पर स्वेदशी अपनाने की अपील की
प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिवाली लोगों से स्वदेशी निर्मित वस्तुएं खरीदने और उसे अपनाने की अपील की है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो को आगे बढ़ाते हुए लिखा, 'आइए, इस त्यौहार पर 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत, रचनात्मकता और नवाचार का जश्न मनाएं। आइए, भारतीय उत्पाद खरीदें और कहें- गर्व से कहो, यह स्वदेशी है! आपने जो खरीदा है उसे सोशल मीडिया पर भी शेयर करें। इस तरह आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे।'
शुभकामनाएं
राहुल ने क्या लिखा?
राहुल ने एक्स पर लिखा, 'सभी देशवासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। खुशियों के दीपों से भारत रोशन हो उठे, हर आंगन में सुख, समृद्धि और मोहब्बत का उजाला फैले।' राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी के लिए सुखी जीवन, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने प्रेम, भाईचारा, सौहार्द-सद्भाव को बढ़ावा देने, अन्याय-अज्ञानता और भेदभाव का सामना करने के लिए एकजुट होने का अनुरोध किया।
ट्विटर पोस्ट
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश
दीपावली के शुभ अवसर पर मैं, भारत और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। pic.twitter.com/1Ealry6tam— President of India (@rashtrapatibhvn) October 20, 2025
ट्विटर पोस्ट
स्वदेशी की अपील
Let’s mark this festive season by celebrating the hardwork, creativity and innovation of 140 crore Indians.— Narendra Modi (@narendramodi) October 19, 2025
Let’s buy Indian products and say- Garv Se Kaho Yeh Swadeshi Hai!
Do also share what you bought on social media. This way you will inspire others to also do the same. https://t.co/OyzVwFF8j6