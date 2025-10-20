प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दिवाली की शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री मोदी ने की दिवाली पर स्वेदशी अपनाने की अपील, राहुल गांधी ने भी दी शुभकामनाएं

लेखन गजेंद्र 10:47 am Oct 20, 202510:47 am

क्या है खबर?

दिवाली के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई मंत्रियों और नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर हिंदी और अंग्रेजी में लिखा, 'सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का यह पावन पर्व हर किसी के जीवन को सुख-समृद्धि और सौहार्द से आलोकित करे, यही कामना है।' केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों के लिए धन और आरोग्य की प्रार्थना की है।