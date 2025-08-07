प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा पर उद्धव ठाकरे बोले- कौन दोस्त और दुश्मन स्पष्ट करे सरकार

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी चीन यात्रा को लेकर उनपर निशाना साधा है। उन्होंने दिल्ली में समाचार एजेंसी ANI से कहा कि केंद्र सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि भारत का दोस्त कौन है और दुश्मन देश कौन है। उन्होंने कहा कि पहले सरकार चीन का बहिष्कार करने को कहती है और अब प्रधानमंत्री चीन यात्रा पर जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को देश का कमजोर नेता बताया है।

निशाना उद्धव बोले- पाकिस्तान की मदद कर रहा है चीन उद्धव बोले, "हमारे मित्र नहीं दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 10 साल से चप्पा-चप्पा घूमे हैं। दुनिया में ऐसी कोई जगह बची नहीं, जहां वे गए नहीं। पाकिस्तान के साथ जो हमारा संघर्ष चल रहा है, उसके पीछे चीन भी है, जो उसकी मदद कर रहा है। पाकिस्तान हो या चीन, दोनों हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं? पहले ये चीन बहिष्कार कर रहे थे, तो अब चीन क्यों जा रहे हैं? पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं?"

आलोचना देश को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जरूरत- उद्धव उद्धव ने आगे कहा कि पाकिस्तान ने जो हमारी माताओं और बहनों का सिंदूर जो उजाड़ा है, क्रिकेट खेलकर उनको क्या जवाब देंगे। उद्धव ने कहा कि हिंदुत्व समेत इनके कई नकाब रोज उतर रहे हैं, इसलिए देश को अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जरूरत है। उन्होंने कहा, "ये (प्रधानमंत्री और गृह मंत्री) सिर्फ पार्टियों और परिवार को तोड़ने में लगे हैं, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे।"

बयान आपत्ति पर सब लापता- उद्धव उद्धव ने कहा कि पार्टी तोड़ने और नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके ये सिर्फ पार्टी की बात कर रहे हैं, जबकि देश की कोई बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि देश के लिए एक मजबूत प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की जरूरत है। इसके लिए कोई विज्ञापन तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब भी कोई आपत्ति आती है तो ये सब लापता होते हैं।