तेजस्वी यादव ने उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर लगाया 2 मतदाता पहचान पत्र रखने का आरोप 

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) विधायक तेजस्वी यादव ने राज्य के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर गंभीर आरोप लगाए है। उन्होंने रविवार को प्रेस कॉनफ्रेंस में दावा किया कि बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का नाम 2 अलग-अलग जगहों पर ड्राफ्ट मतदाता सूची में दर्ज है और उनके पास 2 मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) भी हैं। इस दावे के बाद चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो गए हैं।

सबूत तेजस्वी ने पेश किए सबूत तेजस्वी ने कॉन्फ्रेंस में उपमुख्यमंत्री सिन्हा के दोनों मतदाता पहचान पत्र भी दिखाए और दोनों EPIC का विवरण ऑनलाइन भी चेक करके दिखाया। इसके अनुसार, सिन्हा का नाम पटना और लखीसराय दोनों जगहों पर शामिल है। पटना जिले के बूथ संख्या 405 में क्रम संख्या 757 पर सिन्हा के नाम AFS0853341 EPIC नंबर के साथ दर्ज है। इसी तरह, लखीसराय जिले के बूथ नंबर 231 में क्रम संख्या 274 पर भी उनका नाम IAF3939337 EPIC नंबर के साथ दर्ज है।

बयान तेजस्वी ने क्या दिया बयान? तेजस्वी ने कहा, "उपमुख्यमंत्री सिन्हा के पास 2 EPIC नंबर हैं। एक में उम्र 57 साल और दूसरे में 60 साल हैं। यह नाम सभी पार्टियों के जिलाध्यक्ष को उपलब्ध कराई गई नई मतदाता सूची में दर्ज हैं। ऐसे में बताएं अब धोखेबाज कौन है?" उन्होंने कहा, "सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो चुनाव आयोग की SIR की पूरी प्रक्रिया ही धोखाधड़ी है या फिर बिहार के उपमुख्यमंत्री धोखेबाज हैं। यहां बस यही दो चीजें संभव है।"

जानकारी क्या आयोग उपमुख्यमंत्री को नोटिस भेजेगा? तेजस्वी ने कहा, "यह धोखाधड़ी आयोग की वेबसाइट पर भी साफ दिखाई देती है। क्या उपमुख्यमंत्री को नोटिस भेजा जाएगा।" उन्होंने आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि यह अवैध कार्य है और इस मुद्दे को अदालत तक ले जाया जाएगा।

हमला कांग्रेस ने भी बोला हमला इस मामले में कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग पर हमला बोला है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, 'सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा तो उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा का निकला! साहब दो जगहों से मतदाता हैं - लखीसराय और पटना के बांकीपुर से। साहब ने दोनों जगहों से SIR फॉर्म भरा है। दोनों जगहों की ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम है।' पार्टी ने भाजपा और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत के राहुल गांधी के दावे को भी दोहराया है।

पृष्ठभूमि तेजस्वी को भी मिल चुका है नोटिस SIR के बाद बिहार की नई मतदाता सूची पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले तेजस्वी ने नई सूची से खुद का नाम कटने का दावा किया था। उसके बाद आयोग ने उसका खंडन कर उन पर 2 EPIC नंबर रखने का आरोप लगा दिया था। इस बीच, अब उपमुख्यमंत्री का नाम भी दो अलग-अलग जगहों पर होने के दावे से बिहार की सियासत में गरमी आ गई है और SIR की पारदर्शिता पर चर्चा तेज हो गई।

सफाई उपमुख्यमंत्री सिन्हा ने दी सफाई मामले में उपमुख्यमंत्री सिन्हा ने कहा, "पहले मेरा नाम पटना की मतदाता सूची में था। अप्रैल 2024 में मैने लखीसराय में नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया और साथ ही बांकीपुर से नाम हटाने का फॉर्म भरा था। हालांकि, तकनीकी कारणों से उनका नाम बांकीपुर से नहीं हटा। ड्राफ्ट मतदाता सूची में दोहरे नाम की जानकारी मिलने पर मैने 5 अगस्त, 2024 को बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के जरिए फिर से नाम हटाने का आवेदन किया था।"