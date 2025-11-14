LOADING...
होम / खबरें / राजनीति की खबरें / बिहार चुनाव परिणाम के बाद प्रधानमंत्री मोदी भाजपा कार्यालय पहुंचे, गमछा लहराकर किया कार्यकर्ताओं का अभिवादन
बिहार चुनाव परिणाम के बाद प्रधानमंत्री मोदी भाजपा कार्यालय पहुंचे, गमछा लहराकर किया कार्यकर्ताओं का अभिवादन
बिहार चुनाव में NDA की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी भाजपा कार्यालय पहुंचे (फाइल तस्वीर)

बिहार चुनाव परिणाम के बाद प्रधानमंत्री मोदी भाजपा कार्यालय पहुंचे, गमछा लहराकर किया कार्यकर्ताओं का अभिवादन

लेखन आबिद खान
Nov 14, 2025
07:06 pm
क्या है खबर?

बिहार विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित भाजपा के कार्यालय पहुंचे। यहां वे भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने गमछा लहराकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। बता दें कि बिहार में NDA की जीत के बाद दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय में ये जश्न हो रहा है।

जेडी नड्डा का बयान

जेपी नड्डा बोले- यह जीत नहीं सुनामी है

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, "बिहार में NDA की जीत पर देश के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ-साथ बिहार की जनता ने हो प्रंचड जनादेश दिया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से बिहार की जनता का अभिवादन करता हूं। यह जीत जीत नहीं सुनामी है। नतीजे बताते हैं कि देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी में अटूट विश्वास है।"

ट्विटर पोस्ट

भाजपा मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का जश्न

बधाई

प्रधानमंत्री ने कहा- सुशासन की जीत हुई

नतीजों के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'सुशासन की जीत हुई है। विकास की जीत हुई है। जन-कल्याण की भावना की जीत हुई है। सामाजिक न्याय की जीत हुई है। बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत-बहुत आभार, जिन्होंने NDA को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है। यह प्रचंड जनादेश हमें जनता-जनार्दन की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति प्रदान करेगा।'

परिणाम

क्या रहे बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम?

खबर लिखे जाने तक NDA 142 सीटों पर आगे चल रहा है और 60 सीटें जीत चुका है। वहीं, महागठबंधन 30 सीटों पर आगे है और 7 जीता है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई दिख रही है। वो 56 पर आगे है और 34 जीत चुकी है। वहीं, उसकी सहयोगी JDU 60 पर आगे और 23 जीत चुकी है। महागठबंधन में RJD 21 और कांग्रेस 5 पर आगे है।