बिहार चुनाव परिणाम के बाद प्रधानमंत्री मोदी भाजपा कार्यालय पहुंचे, गमछा लहराकर किया कार्यकर्ताओं का अभिवादन

जेडी नड्डा का बयान जेपी नड्डा बोले- यह जीत नहीं सुनामी है भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, "बिहार में NDA की जीत पर देश के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ-साथ बिहार की जनता ने हो प्रंचड जनादेश दिया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से बिहार की जनता का अभिवादन करता हूं। यह जीत जीत नहीं सुनामी है। नतीजे बताते हैं कि देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी में अटूट विश्वास है।"

ट्विटर पोस्ट भाजपा मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का जश्न VIDEO | BJP workers celebrate at the party headquarters in Delhi, distributing ‘kheer’ after the NDA’s victory in the Bihar polls.#BiharElectionsWithPTI #BiharElections2025



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/vQYoCRb6Hb — Press Trust of India (@PTI_News) November 14, 2025

बधाई प्रधानमंत्री ने कहा- सुशासन की जीत हुई नतीजों के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'सुशासन की जीत हुई है। विकास की जीत हुई है। जन-कल्याण की भावना की जीत हुई है। सामाजिक न्याय की जीत हुई है। बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत-बहुत आभार, जिन्होंने NDA को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है। यह प्रचंड जनादेश हमें जनता-जनार्दन की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति प्रदान करेगा।'