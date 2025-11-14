बिहार चुनाव परिणाम पर आया नीतीश कुमार का बयान, जानिए क्या बोले
क्या है खबर?
बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के बड़ी जीत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में सभी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सहयोग के लिए आभार जताया और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की एकजुटता की सराहना की। उन्होंने NDA के सभी सहयोगी नेताओं को पोस्ट में टैग करते हुए उनका भी आभार जताया है और राज्य को विकसित बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है।
बयान
प्रधानमंत्री मोदी को सहयोग के लिए नमन- नीतीश
नीतीश ने लिखा, 'बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राज्यवासियों ने भारी बहुमत देकर हमारी सरकार के प्रति विश्वास जताया है। इसके लिए सभी को धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी को उनसे मिले सहयोग के लिए उनका नमन। NDA ने चुनाव में पूरी एकजुटता दिखाते हुए भारी बहुमत हासिल किया है। इस भारी जीत के लिए चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेन्द्र कुशवाहा का आभार। सबके सहयोग से बिहार आगे बढ़ेगा और सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा।'
ट्विटर पोस्ट
नीतीश कुमार का पोस्ट
बिहार विधान सभा चुनाव-2025 में राज्यवासियों ने हमें भारी बहुमत देकर हमारी सरकार के प्रति विश्वास जताया है। इसके लिए राज्य के सभी सम्मानित मतदाताओं को मेरा नमन, हृदय से आभार एवं धन्यवाद।— Nitish Kumar (@NitishKumar) November 14, 2025
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को उनसे मिले सहयोग के लिए उनका नमन करते हुए हृदय…