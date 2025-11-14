बिहार चुनाव परिणाम पर आया नीतीश कुमार का बयान, जानिए क्या बोले

बयान

प्रधानमंत्री मोदी को सहयोग के लिए नमन- नीतीश

नीतीश ने लिखा, 'बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राज्यवासियों ने भारी बहुमत देकर हमारी सरकार के प्रति विश्वास जताया है। इसके लिए सभी को धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी को उनसे मिले सहयोग के लिए उनका नमन। NDA ने चुनाव में पूरी एकजुटता दिखाते हुए भारी बहुमत हासिल किया है। इस भारी जीत के लिए चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेन्द्र कुशवाहा का आभार। सबके सहयोग से बिहार आगे बढ़ेगा और सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा।'