प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए विपक्ष से समर्थन मांगा

बैठक राजनीति को खेल की तरह नहीं लेते राधाकृष्णन- मोदी बैठक के दौरान मोदी ने राधाकृष्णन का परिचय देते हुए कहा कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के जमीनी नेता हैं, उनका स्वभाव बेहद सहज है, जिससे राजनीति को खेल की तरह नहीं लेते हैं। मोदी ने बैठक में सभी दलों से NDA उम्मीदवार का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया और कहा कि राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए एक उत्कृष्ट पसंद थे। मोदी ने बताया कि उनका जीवन विवाद रहित है और वे बहुत विनम्र व्यक्ति हैं।

जानकारी मोदी ने नेहरू पर हमला बोला आजतक के मुताबिक, बैठक में मोदी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को निशाने पर लेने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि नेहरू ने पहले देश का बंटवारा किया, फिर पानी भी बांट दिया। बाद में नेहरू को अपने इस फैसले पर पछतावा हुआ था।