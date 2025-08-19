प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए विपक्ष से समर्थन मांगा
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विपक्षी पार्टियों से उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करने की अपील की है। संसद के पुस्तकालय भवन में आयोजित NDA संसदीय दल की बैठक में मोदी ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बारे में सभी दलों के नेताओं से विचार-विमर्श कर रहे हैं। बैठक में उम्मीदवार राधाकृष्णन भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सभी सांसदों से मिलवाया।
बैठक
राजनीति को खेल की तरह नहीं लेते राधाकृष्णन- मोदी
बैठक के दौरान मोदी ने राधाकृष्णन का परिचय देते हुए कहा कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के जमीनी नेता हैं, उनका स्वभाव बेहद सहज है, जिससे राजनीति को खेल की तरह नहीं लेते हैं। मोदी ने बैठक में सभी दलों से NDA उम्मीदवार का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया और कहा कि राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए एक उत्कृष्ट पसंद थे। मोदी ने बताया कि उनका जीवन विवाद रहित है और वे बहुत विनम्र व्यक्ति हैं।
जानकारी
मोदी ने नेहरू पर हमला बोला
आजतक के मुताबिक, बैठक में मोदी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को निशाने पर लेने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि नेहरू ने पहले देश का बंटवारा किया, फिर पानी भी बांट दिया। बाद में नेहरू को अपने इस फैसले पर पछतावा हुआ था।
बैठक
INDIA गठबंधन ने भी बुलाई बैठक
विपक्षी INDIA गठबंधन ने अभी तक उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। संभावना है कि मंगलवार को इसका ऐलान हो जाए। इस सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोपहर 12:30 बजे संसद में सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं की एक बैठक बुलाई गई है। विपक्ष इस बार NDA उम्मीदवार को वैचारिक मुकाबले के आधार पर चुनौती देने की सोच रहा है। इसके लिए उसने कई चर्चित नामों पर चर्चा शुरू की है।