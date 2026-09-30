चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 से अतिरिक्त घोषणा पत्र हटाया, चुनाव आयुक्तों ने जताई थी आपत्ति

आज चुनाव आयोग ने उन राज्यों में ऑनलाइन फॉर्म 6 से इस अतिरिक्त घोषणा पत्र को हटाकर पुराना स्वरूप बहाल कर दिया है, जहां SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

वहीं, पुराने फॉर्म 6 में कोई अतिरिक्त घोषणा पत्र नहीं होगा, जो अब SIR नहीं होने वाले राज्यों में लागू हो गया है। चूंकि SIR में हर मतदाता के माता-पिता या दादा-दादी के SIR से जुड़ी जानकारी दर्ज है, इसलिए इस घोषणा को हटा दिया गया है।