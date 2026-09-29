निरहुआ संग अफेयर की खबरों पर आम्रपाली दुबे ने तोड़ी चुप्पी, कही ये बात

आम्रपाली ने अफवाहों पर भी प्रतिक्रिया दी, जिनमें कहा जा रहा था कि वे दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिनेश खुद उन्हें शादी करने के लिए कहते हैं, जबकि लोग समझते हैं कि वे एक कपल हैं।

इन अटकलों पर बात करते हुए उन्होंने कहा, "लोग सोचते हैं कि दिनेश जी और मैं डेट कर रहे हैं। बेचारे दिनेश जी तो यह कहते-कहते परेशान हो गए हैं कि मुझे किसी से शादी कर लेनी चाहिए।"