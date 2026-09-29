'रो-को' नाम पर रोहित शर्मा बोले- कोहली के साथ टीवी पर ये देखकर खूब हंसता हूं

रोहित ने 'रो-को' नाम को लेकर कहा कि इसकी शुरुआत शायद तब हुई थी जब वह और कोहली ऑस्ट्रेलिया में साथ खेल रहे थे या ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद भारत लौटे थे।

रोहित ने बताया कि जब भी टीवी पर 'रो-को' नाम चलता है तो वह और कोहली एक-दूसरे को देखकर हंसते हैं।

उन्होंने इसे मजेदार बताया और कहा कि लोगों को थोड़ा मसाला चाहिए होता है, इसलिए 'रो-को' के रूप में उन्हें भी कुछ मसाला मिल गया।