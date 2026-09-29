तस्वीरों के अवैध इस्तेमाल के खिलाफ उर्वशी रौतेला का बड़ा कदम

उर्वशी रौतेला ने AI कंपनी पर ठोका 7,000 करोड़ का मुकदमा, तस्वीरों के दुरुपयोग पर भड़कीं

लेखन ज्योति सिंह 03:52 pm Sep 29, 202603:52 pm

क्या है खबर?

उर्वशी रौतेला ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते दुरुपयोग के खिलाफ बड़ा कानूनी कदम उठाया है। उन्होंने अपनी तस्वीरों और डिजिटल पहचान का अवैध व अनैतिक इस्तेमाल करने के लिए कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यही नहीं, अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने की एवज में उन्होंने AI कंपनी से 7,000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम हर्जाने की मांग भी की है। इस संबंध में उर्वशी की टीम ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया।