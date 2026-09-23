2 चुनाव आयुक्तों ने ECI के कामकाज पर उठाए सवाल, 14 बार दर्ज कराई आपत्ति- रिपोर्ट

रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्ष सरकार और ज्ञानेश कुमार पर हमलावर हो गया है।

AAP ने कहा कि देश भर का चुनाव लूटने के अपराध में ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए।

कांग्रेस ने कहा, 'ज्ञानेश अपने बॉस मोदी की तरह तानाशाही कर रहे हैं और मोदी को खुश करने के लिए 'वोट चोरी' का काम कर रहे हैं।'

इसके अलावा DMK, कॉकरोच जनता पार्टी और शिवसेना समेत तमाम पार्टियों ने ज्ञानेश का इस्तीफा मांगा है।