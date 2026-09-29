शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 242 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 242 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (29 सितंबर) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 242 अंक की गिरावट के साथ 72,529.07 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 64 अंक फिसलकर 22,716.20 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 178 अंक की गिरावट के साथ 17,030.55 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज ग्लेनमार्क, मैनकाइंड फार्मा और विशाल मेगा मार्ट ने क्रमशः 4.98 फीसदी, 4.43 फीसदी और 3.46 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। BSE लिमिटेड और इंडस टावर्स के शेयरों में भी क्रमशः 3.31 फीसदी और 3.25 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
अंबर एंटरप्राइज, PB फिनटेक, पतंजलि फूड्स, IEX और वोल्टास क्रमशः 5.49 फीसदी, 4.86 फीसदी, 4.55 फीसदी, 4.45 फीसदी और 4.01 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है।
आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.47 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.21 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में गिरावट दर्ज हुई है।