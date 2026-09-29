शेयर बाजार लाल निशान पर बंद

शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 242 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:11 pm Sep 29, 202604:11 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (29 सितंबर) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 242 अंक की गिरावट के साथ 72,529.07 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 64 अंक फिसलकर 22,716.20 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 178 अंक की गिरावट के साथ 17,030.55 अंक पर बंद हुआ।