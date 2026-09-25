चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 में क्या बदलाव किया था, जिस पर छिड़ा विवाद?

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, फॉर्म 6 में एक 'डिक्लेरेशन' सेक्शन जोड़ा गया है। यहां 3 विकल्प जोड़े गए हैं। इनमें से किसी एक विकल्प को चुनना जरूरी है।

यदि आवेदक पहले 2 विकल्पों में से किसी एक को चुनता था तो उसे विधानसभा क्षेत्र, बूथ नंबर और मतदाता सूची में संबंधित क्रम संख्या जैसी जानकारी देनी होती थी।

खास बात यह है कि इस सवाल को 'गैर-अनिवार्य' बताया गया है, लेकिन इसका जवाब दिए बिना फॉर्म आगे नहीं बढ़ता।