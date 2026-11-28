परिसीमन विधेयक को लेकर विपक्ष की बैठक और प्रधानमंत्री मोदी का संदेश

परिसीमन को लेकर विपक्ष की 3 मांगें; प्रधानमंत्री बोले- नारी शक्ति से किया वादा पूरा करेंगे

लेखन आबिद खान 01:58 pm Nov 28, 202601:58 pm

क्या है खबर?

परिसीमन विधेयक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। विपक्षी गठबंधन INDIA ने इस संबंध में रणनीति बनाने के लिए बैठक की। इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, TMC सांसद अभिषेक बनर्जी और सहयोगी पार्टियों के नेता शामिल हुए। इसके बाद विपक्ष ने सरकार के सामने 3 मांगें रखी हैं। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पुराना वीडियो शेयर कर कहा कि सरकार नारी शक्ति से किया हुआ वादा निभाएगी।