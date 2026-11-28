रॉयटर्स ने 2 सूत्रों के हवाले से बताया कि क्लाउड वन अमेरिकी सेना के सबसे बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में से एक है। एक सूत्र ने कहा, "यहां सेंध लगना एक बहुत बड़ी बात है।"

उन्होंने यह भी बताया कि नुकसान का आकलन करने के लिए जांचकर्ताओं ने अमेरिकी सेना की साइबर फोर्स 'साइबर कमांड' को बुलाया है।

यह पता नहीं लग सका कि हैकर कौन थे, सेंधमारी का दायरा कितना बड़ा है, कोई डेटा चोरी हुआ है या नहीं?