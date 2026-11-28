रिपोर्ट के मुताबिक, आइजेनकोट इस प्रस्ताव को लेकर आशंकित हैं। उन्होंने अपने सहयोगी पार्टियों के नेताओं यायर गोलान और एविगडोर लिबरमैन को भरोसा दिया है कि उनकी सहमति के बिना वे नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे।

गोलान की 'द डेमोक्रेट्स' और लिबरमैन की 'यिसरायल बेतेनु' पार्टियां नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने के पक्ष में नहीं हैं।

आइजेनकोट अगले हफ्ते नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां भी कर रहे हैं।