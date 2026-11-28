DMK से जुड़े सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि केंद्र सरकार ने पार्टी प्रमुख स्टालिन द्वारा उठाई गई मांगों को पूरा कर दिया है, जिसके चलते वो विधेयक का समर्थन करेगी।

एक सूत्र ने कहा, "जो हमारे नेता ने सरकार से मांगा था, उन्होंने वो दे दिया है।"

स्टालिन की मांग थी कि परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों में तमिलनाडु का 7.18 प्रतिशत हिस्सा बरकरार रहे और राज्यों के बीच सीटों का वितरण 25 वर्षों तक न बदला जाए।