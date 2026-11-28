कल के स्कोर 246/5 से आगे खेलने उतरी मेजबान टीम को दूसरे दिन ग्लेन फिलिप्स के रूप में जल्दी झटका लगा। वह 247 के टीम स्कोर पर 36 रन बनाकर आउट हुए।

पहले दिन 53* के स्कोर पर नाबाद रहने वाले टॉम ब्लंडेल ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ उपयोगी साझेदारियां की और टीम का स्कोर 350 रन के पार पहुंचाया।

इस बीच नाथन स्मिथ (26), काइल जैमिसन (19) और मैट हेनरी (19) ने अहम योगदान दिया।