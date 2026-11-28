परिसीमन आयोग के सदस्यों और कामकाज के तरीके से जुड़ी हर बात जानिए

परिसीमन आयोग में कौन-कौन होगा, कैसे तय होंगी लोकसभा सीटों की सीमाएं?

लेखन आबिद खान 10:45 am Nov 28, 202610:45 am

क्या है खबर?

परिसीमन विधेयक को पारित कराने के लिए केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। अगर विधेयक पारित होता है तो इसके तुरंत बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। प्रस्तावित विधेयक के मुताबिक, आयोग में एक अध्यक्ष समेत 3 सदस्य होंगे। अध्यक्ष को केंद्र सरकार नियुक्त करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त जज होंगे। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) या उनके द्वारा नामित चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य के राज्य चुनाव आयुक्त भी सदस्य होंगे।