सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली, प्रधानमंत्री मोदी और जगदीप धनखड़ मौजूद रहे

पहचान

कौन हैं सीपी राधाकृष्णन?

तमिलनाडु के तिरुप्पुर में 20 अक्टूबर, 1957 को जन्मे चन्द्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन 16 साल की उम्र से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े रहे हैं। वह 31 जुलाई, 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इससे पहली वह फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड और मार्च से जुलाई 2024 तक तेलंगाना के राज्यपाल रहे हैं। उन्होंने मार्च से अगस्त 2024 तक पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। राधाकृष्णन स्वभाव से काफी सौम्य, ईमानदार और शांत माने जाते हैं।