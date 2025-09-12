सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली, प्रधानमंत्री मोदी और जगदीप धनखड़ मौजूद रहे
क्या है खबर?
भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन शुक्रवार को देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए। उन्होंने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह 10:10 बजे अंग्रेजी भाषा में पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, एम वैंकेया नायडू, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई भाजपा नेता और कैबिनेट मंत्री मौजूद थे।
ट्विटर पोस्ट
सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ली
LIVE: Swearing-in-Ceremony of the Vice President-elect of India Shri C P Radhakrishnan https://t.co/dQbY3tRks9— President of India (@rashtrapatibhvn) September 12, 2025
जीत
INDIA गठबंधन के उम्मीदवार को हराकर उपराष्ट्रपति बने राधाकृष्णन
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी INDIA गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर उपराष्ट्रपति चुनाव जीता है। मंगलवार को संसद भवन में हुए चुनाव में राधाकृष्णन को 452 वोट मिले थे, जबकि रेड्डी को 300 वोट मिले। राधाकृष्णन को NDA में शामि सांसदों से अधिक वोट मिले हैं। पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में विपक्षी गठबंधन को काफी वोट मिले हैं। 2022 के चुनाव में धनखड़ को 528 वोट मिले थे।
पहचान
कौन हैं सीपी राधाकृष्णन?
तमिलनाडु के तिरुप्पुर में 20 अक्टूबर, 1957 को जन्मे चन्द्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन 16 साल की उम्र से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े रहे हैं। वह 31 जुलाई, 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इससे पहली वह फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड और मार्च से जुलाई 2024 तक तेलंगाना के राज्यपाल रहे हैं। उन्होंने मार्च से अगस्त 2024 तक पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। राधाकृष्णन स्वभाव से काफी सौम्य, ईमानदार और शांत माने जाते हैं।