रायबरेली में राहुल गांधी के स्वागत से चिढ़े दिनेश सिंह, कुर्सी ऊंची कर बैठे; शिकायत की
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जिस तरह स्वागत सत्कार हुआ, उससे भाजपा नेता और राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह नाराज हो गए हैं। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर पुलिस-प्रशासन की शिकायत की। उन्होंने लिखा राहुल के स्वागत की ऐसी व्यवस्था की गई, जैसे कोई विदेश का राष्ट्राध्यक्ष आया हो। यही नहीं, सिंह की नाराजगी कलेक्ट्रेट में 'दिशा' बैठक के दौरान भी दिखी।
नाराजगी
पत्र में क्या लिखा?
सिंह ने भूपेंद्र सिंह को पत्र में लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिए जाने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर बैठे थे, लेकिन पुलिस ने उनके साथ अभद्रता और मारपीट की। मुझे जाकर बीच-बचाव और विरोध करना पड़ा।" सिंह ने आगे लिखा, "राहुल का दौरा हतप्रभ करने वाला था। जिला पुलिस-प्रशासन ने 2 दिन तक 70 किलोमीटर तक मार्ग परिवर्तित किया और रायबरेली का ऐसा वातावरण बनाया, जैसे देश नहीं विदेश का कोई राष्ट्राध्यक्ष रायबरेली आ रहा हो।"
ट्विटर पोस्ट
दिनेश प्रताप सिंह का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल
मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिख,रायबरेली पुलिस पर मंत्री दिनेश प्रताप ने लगाए आरोप,बिना यातायात को बाधित किए सड़क किनारे खड़े थे कार्यकर्ता,यातायात चल रहा था उसके बाद भी पुलिस ने की अभद्रता,70 किलो मीटर का रूट डायवर्ट किया गया @RBLDineshSingh pic.twitter.com/fZAnGn4V02— Neelesh Chauhan 🇮🇳 (@Neeleshlkoup) September 10, 2025
नाराजगी
कलेक्ट्रेट की बैठक में कुर्सी ऊंची कर बैठे
इसके अलावा दिनेश सिंह की नाराजगी गुरुवार को कलेक्ट्रेट में 'दिशा' बैठक के दौरान भी दिखी। बैठक की अध्यक्षता सांसद राहुल कर रहे थे, जो सबसे बीच में बैठे थे। उनके बगल में एक तरफ अमेठी के कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा और दूसरी तरफ दिनेश सिंह बैठे थे। हालांकि, राहुल और शर्मा की कुर्सियां एक बराबर थीं, लेकिन सिंह की कुर्सी सामान्य से अधिक ऊंची थी। उनकी ऊंची कुर्सी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है।
ट्विटर पोस्ट
कुर्सी को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चा
छोटा आदमी ऊंची कुर्सी!— Shakeel Akhtar (@shakeelNBT) September 11, 2025
रायबरेली में राहुल गांधी की अध्यक्षता में हो रही दिशा की इस मीटिंग में यूपी के मंत्री दिनेश सिंह ऊंची कुर्सी पर बैठकर ऊंचा होने की कोशिश कर रहे हैं। कल इन्होंने राहुल की गाड़ी घेर ली थी।
एकदम असामान्य काम।
मंत्री विपक्ष का घेराव कर रहा है!
और आज वे बगल… pic.twitter.com/wOHBjVQ7fU
पहचान
कौन हैं दिनेश सिंह?
दिनेश सिंह उद्यान और कृषि से जुड़े विभाग संभाल रहे हैं। वे विधान परिषद सदस्य (MLC) भी हैं। उन्होंने राजनीतिक करियर कांग्रेस से शुरू किया। तब 2010 और 2016 में पार्टी ने MLC बनाया था। सिंह पर 2017 में कांग्रेस नेताओं से दुर्व्यवहार का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। 2018 में वे भाजपा में आए और 2022 में MLC बनाया गया। वे 2019 में सोनिया और 2024 में राहुल से 3.90 लाख वोट से हारे थे।