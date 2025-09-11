रायबरेली में राहुल गांधी के स्वागत से चिढ़े दिनेश सिंह, कुर्सी ऊंची कर बैठे; शिकायत की

नाराजगी पत्र में क्या लिखा? सिंह ने भूपेंद्र सिंह को पत्र में लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिए जाने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर बैठे थे, लेकिन पुलिस ने उनके साथ अभद्रता और मारपीट की। मुझे जाकर बीच-बचाव और विरोध करना पड़ा।" सिंह ने आगे लिखा, "राहुल का दौरा हतप्रभ करने वाला था। जिला पुलिस-प्रशासन ने 2 दिन तक 70 किलोमीटर तक मार्ग परिवर्तित किया और रायबरेली का ऐसा वातावरण बनाया, जैसे देश नहीं विदेश का कोई राष्ट्राध्यक्ष रायबरेली आ रहा हो।"

नाराजगी कलेक्ट्रेट की बैठक में कुर्सी ऊंची कर बैठे इसके अलावा दिनेश सिंह की नाराजगी गुरुवार को कलेक्ट्रेट में 'दिशा' बैठक के दौरान भी दिखी। बैठक की अध्यक्षता सांसद राहुल कर रहे थे, जो सबसे बीच में बैठे थे। उनके बगल में एक तरफ अमेठी के कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा और दूसरी तरफ दिनेश सिंह बैठे थे। हालांकि, राहुल और शर्मा की कुर्सियां एक बराबर थीं, लेकिन सिंह की कुर्सी सामान्य से अधिक ऊंची थी। उनकी ऊंची कुर्सी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है।

ट्विटर पोस्ट कुर्सी को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चा छोटा आदमी ऊंची कुर्सी!



रायबरेली में राहुल गांधी की अध्यक्षता में हो रही दिशा की इस मीटिंग में यूपी के मंत्री दिनेश सिंह ऊंची कुर्सी पर बैठकर ऊंचा होने की कोशिश कर रहे हैं। कल इन्होंने राहुल की गाड़ी घेर ली थी।

एकदम असामान्य काम।

मंत्री विपक्ष का घेराव कर रहा है!



और आज वे बगल… pic.twitter.com/wOHBjVQ7fU — Shakeel Akhtar (@shakeelNBT) September 11, 2025